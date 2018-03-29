網傳花博展演得標商為早餐店 業者闢謠澄清

2018年03月29日 17:22 中時 盧金足

紅色藝術公關有限公司承攬「2018台中世界花卉博覽會─文化展演總體規劃」，網路卻有謠言指該公司登記為早餐店，該公司29日發聲明稿駁斥，指其原登記於三多路的房產因考慮出售，故進行地址變更，考量自有房產較為穩定，依法變更登記在正勤路，此處的早餐店純粹出租，河西路才是辦公通訊地點，強調參與台中市政府標案依法辦理。

對此，市府表示，該案一切依採購法辦理，呼籲有心人士勿再散播惡意謠言傷害台中，民眾勿聽信不實謠言。

台中花博今年11月3日將開幕，卻有網路傳言指承攬「2018台中世界花卉博覽會─文化展演總體規劃」的紅色藝術公關公司，是一家營業60年的早餐店，無任何活動辦理經驗。

紅色藝術公關公司發布聲明稿指出，因原登記在三多路的房產考慮出售，所以進行公司地址變更，並依法變更登記在正勤路，考量為自有房產較為穩定，該處早餐店為純粹出租；河西路才是公司的辦公通訊地點。

該公司並強調，一般公司另設有辦公通訊地，應屬常見，相關網路謠言絕非事實。

對於網傳該公司沒有相關活動辦理經驗，該公司駁斥表示，公司計畫主持人魯希文具有20餘年的文化展演經驗，除在大學擔任研究所文化展演課程講師，曾負責策劃與執行世界級的聽障奧運活動。

紅色藝術公關指出，過去從未與負責該案的工作人員及台中市政府有任何交集，也未參與過台中市政府標案，該案2017年4月21日開標，5月26日議價決標，一切依法辦理，參與投標，純粹想貢獻文化展演的專長，讓花博以最亮眼的面貌展現。

(中時)