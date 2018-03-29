網傳花博展演得標商為早餐店 業者闢謠澄清

台中花博即將在年底熱鬧登場，網傳花博展演得標商為早餐店，業者出面駁斥闢謠，市府也表示，一切依採購法辦理，呼籲有心人士勿再散播惡意謠言傷害台中。（盧金足翻攝）

友善列印
中時

紅色藝術公關有限公司承攬「2018台中世界花卉博覽會─文化展演總體規劃」，網路卻有謠言指該公司登記為早餐店，該公司29日發聲明稿駁斥，指其原登記於三多路的房產因考慮出售，故進行地址變更，考量自有房產較為穩定，依法變更登記在正勤路，此處的早餐店純粹出租，河西路才是辦公通訊地點，強調參與台中市政府標案依法辦理。

對此，市府表示，該案一切依採購法辦理，呼籲有心人士勿再散播惡意謠言傷害台中，民眾勿聽信不實謠言。

台中花博今年11月3日將開幕，卻有網路傳言指承攬「2018台中世界花卉博覽會─文化展演總體規劃」的紅色藝術公關公司，是一家營業60年的早餐店，無任何活動辦理經驗。

紅色藝術公關公司發布聲明稿指出，因原登記在三多路的房產考慮出售，所以進行公司地址變更，並依法變更登記在正勤路，考量為自有房產較為穩定，該處早餐店為純粹出租；河西路才是公司的辦公通訊地點。

該公司並強調，一般公司另設有辦公通訊地，應屬常見，相關網路謠言絕非事實。

對於網傳該公司沒有相關活動辦理經驗，該公司駁斥表示，公司計畫主持人魯希文具有20餘年的文化展演經驗，除在大學擔任研究所文化展演課程講師，曾負責策劃與執行世界級的聽障奧運活動。

紅色藝術公關指出，過去從未與負責該案的工作人員及台中市政府有任何交集，也未參與過台中市政府標案，該案2017年4月21日開標，5月26日議價決標，一切依法辦理，參與投標，純粹想貢獻文化展演的專長，讓花博以最亮眼的面貌展現。

(中時)

綠媒批曾辦愛國歌曲比賽 救國團… 蔡政府油電雙漲沒人罵 李富城爆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。