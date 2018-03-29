不只「一屋二妻」還有小四！吳定謙被罵「渣」

2018年03月29日 17:22 中時 林淑娟

吳定謙。（三立）

吳定謙、朱芷瑩。（三立）

吳定謙、朱芷瑩。（三立）

三立、東森週五華劇《姊的時代》正在熱播中，，飾演朱芷瑩老公的吳定謙與影后朱芷瑩同台飆演技，演活了劇中「一屋二妻」的渣男丈夫趙元安，他除了將小三帶回家，甚至還有小四，在PTT、Dcard等各大論壇被罵翻，有網友說：「趙元安根本典型只愛自己的渣男，可悲的是現實生活中也很多這樣的人存在。」

吳定謙表示，剛要接演「渣男」趙元安這角色時覺得很有趣，因為拍攝前大家討論「一夫二妻」時都覺得很驚訝，他認為現實社會真的有家庭會默許這種狀況發生，至於網友認為他是渣男代表，他也輕鬆看待，笑說觀眾很入戲，自己不會去辯解，想罵就罵吧。

不過他對「趙元安」的誇張行徑卻另有解讀，認為這角色其實也很掙扎，吳定謙說，在生育率低的台灣，很多家庭還是認為傳宗接代很重要，所以女生壓力很大，朱芷瑩飾演的青青就是代表，他認為趙元安會有小三或小四，其實是為了傳宗接代，只是這對夫妻在溝通上沒找到平衡點，「元配、小三和老公三人的關係很有趣，有奇妙的平衡，但我相信『渣男』是愛元配的」。他還透露三人平時在拍戲現場見面打招呼方式就是：「嗨！老婆，嗨！小三。」

吳定謙說他愛演戲，這幾年常常接演奇奇怪怪的角色，之前入圍金鐘獎的作品就飾演魯蛇，因為他喜歡嘗試，還笑說要是《姊的時代》要他反串演姊他都願意。他與朱芷瑩雖然不是第一次合作，但奇怪的是要拍甩巴掌或吵架劇情時，前一晚還是會緊張到失眠。

隨著劇中鍾瑶、吳思賢（小樂）的姊弟戀修成正果，網路討論度節節上升，25-39歲女性觀眾收視上週更飆升到2.25，《姊的時代》Line貼圖27日也火熱登場，一共40個「凱蘇CP」表情包，把劇情裡的經典台詞與日常生活實用對話通通變成貼圖，包括小樂對鍾瑶的經典「我的肩膀借你靠」等暖心台詞。《姊的時代》Line貼圖上線短短24小時內更攀升至「明星類貼圖第一名」，還有粉絲敲碗看不夠，跪求再推出第二彈有聲貼圖。

(中時)