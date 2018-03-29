預測地震有譜？研究：強震與這件事密切相關

科學家說，2010年智利發生芮氏規模8.8強震之前一個月，地磁就出現劇烈變化。 （圖／美聯社）

友善列印
中時

智利一項新研究說，地球磁場變化與強烈地震之間存在關聯，因此可以探索透過分析地磁變化來預測強震的方法。

智利大學等機構的研究人員撰寫了相關論文，發表在歐洲地球物理學會主辦的學術刊物《地球物理學紀事》網站上。研究顯示，在2004年印尼蘇門答臘附近海域芮氏規模9.3地震、2010年智利8.8規模地震和2011年日本東北部海域9.0規模地震發生前的一段時間，震央附近的地球磁場均曾出現劇烈變化。

新華社報導，主持這項研究的柯達羅說，2010年智利8.8規模強震發生前一個月，就已經能監測到這種地磁變化，因此可以研究透過這種方式來預測強震。

柯達羅說：「我們發現，保護我們免受空間輻射的地球磁場，與地殼板塊（運動）和地震密切相關。這是實現預測地震可能性的第一步。」

目前，該研究小組正在進一步確認智利2010年至2015年間3次8級以上強震與地球磁場變化之間的相關性。

智利地處環太平洋地震帶，位於納斯卡板塊與南美板塊交界處，地震災害頻繁，曾經歷過有記錄以來最強地震——1960年5月的9.5級大地震。據美國地質調查所統計，有記錄以來全球最強烈的6場強震中，有兩場發生在智利。

嚴酷的地震考驗讓智利人累積寶貴的抗震減災經驗。目前，智利是全球地震學家佔人口比例最高的國家。

預測地震是全球性的難題，目前尚無科學界公認有效的短期臨震預測方法，相關研究多集中於對某個地方中長期發生地震可能性的預測。

(中時)

AIT處長推文悼念 美台海議題專家… 擦身而過！美航空署公布音檔 曝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。