預測地震有譜？研究：強震與這件事密切相關

2018年03月29日 17:29 中時 諶悠文

智利一項新研究說，地球磁場變化與強烈地震之間存在關聯，因此可以探索透過分析地磁變化來預測強震的方法。

智利大學等機構的研究人員撰寫了相關論文，發表在歐洲地球物理學會主辦的學術刊物《地球物理學紀事》網站上。研究顯示，在2004年印尼蘇門答臘附近海域芮氏規模9.3地震、2010年智利8.8規模地震和2011年日本東北部海域9.0規模地震發生前的一段時間，震央附近的地球磁場均曾出現劇烈變化。

新華社報導，主持這項研究的柯達羅說，2010年智利8.8規模強震發生前一個月，就已經能監測到這種地磁變化，因此可以研究透過這種方式來預測強震。

柯達羅說：「我們發現，保護我們免受空間輻射的地球磁場，與地殼板塊（運動）和地震密切相關。這是實現預測地震可能性的第一步。」

目前，該研究小組正在進一步確認智利2010年至2015年間3次8級以上強震與地球磁場變化之間的相關性。

智利地處環太平洋地震帶，位於納斯卡板塊與南美板塊交界處，地震災害頻繁，曾經歷過有記錄以來最強地震——1960年5月的9.5級大地震。據美國地質調查所統計，有記錄以來全球最強烈的6場強震中，有兩場發生在智利。

嚴酷的地震考驗讓智利人累積寶貴的抗震減災經驗。目前，智利是全球地震學家佔人口比例最高的國家。

預測地震是全球性的難題，目前尚無科學界公認有效的短期臨震預測方法，相關研究多集中於對某個地方中長期發生地震可能性的預測。

(中時)