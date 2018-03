國軍的機會？ 若無法控制成本 美軍將砍590架F-35

2018年03月29日 17:25 中時電子報 喻華德

據俄國RT電視臺28日報導,據美方內部報告顯示,若無法大幅降低「旗艦戰機」的操作和維護成本,美國空軍可能將被迫削減F-35「閃電二式」多用途匿蹤戰機的採購數量。

據美國空軍的報告,目前橫跨未來十年的成本已經超支38%。美國空軍之前訂購1,763架F-35,但可能因經常成本(running cost)過高而被迫砍掉至多590架的訂單。

韓國空軍昨日首架F-35A出廠,同時F-35成本超支問題仍繼續困擾美軍。(圖/韓國國防日報 2018年3月29日)

國防部估計美國三軍發展和生產2,456架F-35的成本為4,060億美元(約11兆8千萬新臺幣)。然而,據內部分析,維繫F-35機隊至2070年的成本可能攀升至1.1兆美元(約32兆新臺幣)。

此份報告於去年12月完成,指出軍方對洛馬公司在使用未來增加資金的能見度非常有限」。美國空軍每年操作戰機的成本至少38億美元(約1,108億新臺幣),在未來10年內必須大幅降低成本以維持所欲的機隊數量。

空軍發言人斯特凡尼克(Stefanik)向彭博社表示「現在對空軍考慮减購戰機還太早」。

F-35專案在17年發展階段,因零附件短缺及技術挫折陷入困境。F-35預定強制在今年9月進入「作戰測試」(combat testing),「如期如質」完成的話,最快才能在2019年進入「全速率量產」階段。

據斯特凡尼克表示,逾50%的超支成本是屬於「專案管理、倉儲維護、零件修理、軟體維護、工程」部分。當飛行和測試時數增加,專案成本也隨之增加。空軍正努力蒐集成本數據以更佳瞭解成本增加的基本原因(rationale)。

目前國會已批准在今年的歲出預算(spending budget)編列採購90架F-35的預算,超過軍方原先要求的數量20多架。

F-35正式於2001年開始發展,但因為技術挫折,專案進度已經落後幾乎10年。目前為止,已經在多項原始設計需求測試中未過關,僅管這是世界歷史中最昂貴的計劃。

單機成本估計超過1億美元(約29億新臺幣),約為原始計劃單機成本額的2倍。據 「對話」網(The Conversation)報導,對匿蹤的重視超過機動性(maneuverability)也大幅降低F-35在模擬纏鬥中的表現。

F-35過度宣傳的匿蹤能力已經在有些情況下證明不足。當面對最常見的空對空作戰的X頻雷達時表現良好,但在其它頻率時F-35仍然能以現行和數款過時的防空飛彈系統擊落。

儘管有前述缺點,高調的專案已被批評者認為是「大到不能倒」("too big to fail")。空軍退伍老兵杜爾(Dorr)在他的著作《被放棄的空權》('Air Power Abandoned.')中稱「F-35重複展現其無法達到設計目標,它是這麼差」。(“The F-35 demonstrates repeatedly that it can’t live up to promises made for it. … It’s that bad,”)'

