台中市培力商店重新開幕　品嘗咖啡甜點分享街友故事

2018年03月29日 17:23 中時 陳淑芬

新培力商店除販售咖啡甜點外，還推出創作展，分享街友故事。（陳淑芬攝）

中市培力商店遷移到民族路，重新開幕。（陳淑芬攝）

中市社會局培力商店重新打造公益咖啡館，29日重新在民族路正式開幕，一樓販售咖啡甜點外，二、三樓規劃談心室及會議室等活化空間，目前與東海大學社工系合作推出街友手繪面具展及照片展，新培力商店除了有咖啡香外，透過文藝創作也讓民眾分享街友的生活故事。

台中市府社會局於民國99年在舊火車站旁設立培力商店，販售咖啡及文創商品，提供街友工作機會，培訓職場技能，因新建廣6公園工程影響，去年遷移到民族路試營運，重新打造公益咖啡館，29日舉行重新開幕儀式。

台中市府社會局局長呂建德表示，民眾對街友常有懶惰、外表邋遢及遊手好閒等負面觀感。培力商店培植街友再生能力，提供工作機會及場域，培訓街友學習職場技能，扶植自立生活能力，協助早日脫離流浪生活。

新培力商店邀阿文擔任店員，訓練沖泡咖啡及製作甜點等技術。「今天已經賣出近10杯咖啡了！」阿文笑著說，他過去做過餐廳、日本料理店，因照顧罹癌的哥哥而搬遷來台中，多年來持續在家照顧哥哥，經社工介紹到培力商店工作，開幕當天上陣已可駕輕就熟。

社會局呼籲更多愛心民眾或團體能與政府合作，提供短期社區工作或就業機會，協助有心振作的街友，脫離街友生涯。

(中時)