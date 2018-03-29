類美福特號技術上身 陸003航母艦島傳定型

2018年03月29日 17:40 中時電子報 楊幼蘭

盛傳中國第一艘自製航母4月即將海試，而仍在研製中的第2艘自製航母也出現了新進展。

大陸軍事微博百戰刀指出，網路上出現的最新中國自製航母試驗平臺照片顯示， 003型航母艦島全尺寸試驗模型經過新一輪改造後，基本上已竣工。

公開資料顯示，中國軍工科研單位在武漢建有「航母樓」，主要用以測試艦島雷達、電子設備的電磁相容性，並模擬飛行甲板調度等。而從這次發佈的照片來看，中國下一艘自製航母的艦島可能已經定型。

分析指出，相較於遼寧艦，以及中國首艘自製航母艦島濃濃的俄式重型載機巡洋艦風格，新型彈射航母艦島不僅外觀簡潔緊湊，而且很可能會應用類似美國海軍最新「福特」號核動力航母艦島的某些關鍵技術。

由於艦島內佈置了航母許多重要的作戰指揮、通信控制艙室，還安裝了大型艦載雷達、動力裝置煙囪，因此對傳統動力航母而言，長度每縮短1米，都要經過十分艱難的平衡與取捨。

003型航母試驗平臺的艦島近拍照。（網路）

而遼寧艦與中國首艘自製航母002艦使用的是滑躍式飛行甲板，可用率本來就比彈射航母的平直甲板要低很多。因此對艦載機的調度空間來說，艦島大小就格外重要。

從艦載機的角度來看，在世上現役航母艦載機中，解放軍目前唯一的艦載戰機殲-15堪稱是最大的，這使飛行甲板原本就比較狹窄的弱點被進一步放大。整體來看，雖然002艦艦島長度縮短相對有限，但確實已是經過最大努力的結果。

不過，到了這次003型航母艦島全尺寸模型基本定型，可以看到其緊湊性和長寬尺寸，都已經比美軍「小鷹」號傳統動力航母的艦島更小。

除了艦島大幅縮小外，更重要的是，003航母應用了至少兩項針對美軍最新核航母「福特」號的先進技術。一是多功能綜合射頻系統技術，這類系統是用幾個分散式多功能孔徑，取代目前戰艦平臺上為數眾多的天線孔徑，採用模組化開放式可重構的射頻感測器系統體系架構，並結合功能控制與資源管理調度演算法軟體程式設計，同時發揮雷達、電子戰與通信、導航、識別等多種射頻功能，完成資源分享。換句話說，就是一體化共用天線。

二是一體化隱形桅杆技術，將各種雷達、通信天線設計成平面式或球形陣列天線，組成一體化的封閉式綜合感測器桅杆結構，以取代掛滿各種鞭狀，條狀天線與各式彩旗的傳統式桅杆型式。

從近拍照可以看出，003航母艦島可能會集成三個波段的相控陣列雷達天線，這將大大增強航母對隱形飛機目標，以及掠海飛行超音速反艦飛彈目標等的探測能力。

(中時電子報)