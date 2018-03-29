黃偉哲再拉攏1位初選參選人 顏純左展笑顏「支持你沒問題」

黃偉哲成為民進黨台南市長提名人後，再拉攏一位初選對戰的大將顏純左，兩人和氣握手，顏純左表明支持。（程炳璋攝）

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黃偉哲再拉攏1位初選參選人 顏純左展笑顏「支持你沒問題」

立法委員黃偉哲成為民進黨台南市長提名人後，展開「和解」請益之旅，29日到民進黨台南市黨部拜訪市黨部主委顏純左，是他在初選過關後，第2位拉攏的台南市長初選參選人，顏純左似乎近棄前嫌，笑著對黃偉哲拍肩表示「支持你沒問題」。

民進黨台南市長黨內初選互相廝殺砍到見骨，黃偉哲出現代表民進黨出征台南市長，第一關就先尋求「和解」團結黨內力量，他24日先拜訪葉宜津，取得葉的承諾支持，29日再拉攏顏純左，帶著初選團隊郭國文、邱莉莉等人，到民進黨台南市黨部尋求支持。

黃偉哲展現誠意提前抵達，並與顏純左握手，兩人一笑解恩仇，顏大方向黃拍肩，笑稱「支持你沒問題」。

既然黃偉哲這趟是市政請益之旅，顏純左表示，初選時對溪北地區提出一些政見，希望未來的台南市長可作為參考、實現，黃偉哲也承諾若當選會「盡力促成」。

黃偉哲陸續拉攏初選時兩位對手，外界好奇何時找上初選排第二的陳亭妃，覺得向哪位初選對手請益最困難？黃偉哲表示，還未請益前，每個都覺得很難達成，即便有些人說會支持、不必拜訪，但還是該試試看，若對方仍堅持，那他會心存善念，「目標一致就可以」。

顏純左表示，民進黨初選是最脆弱的時候，但選完之後都會團結在一起，支持者不容許參選者不團結，黃偉哲既然已獲黨提名，就會全力支持，要延續民進黨在台南市執政18年的政績。

(中時)

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