擦身而過！美航空署公布音檔 曝光2機長直擊UFO

美軍戰機飛行員過去曾直擊UFO。(圖/YOUTUBE)

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中時電子報

自從去年美國五角大廈坦承曾每年花費2,200萬美元（約新台幣7億元）執行「先進航太威脅辨識計畫」研究不明飛行物體（UFO）後，也陸續傳出美軍戰機在空中和UFO遇見的影片。近日美國聯邦航空總署（FAA）也公布了一段音檔，曝光了2家民航客機也在空中和UFO擦身而過。

據《華盛頓郵報》報導，一架美國鳳凰航空（Phoenix Air ）2月24日駕駛在3萬7000英尺高空時，機長詢問阿布奎基飛航管制中心（Albuquerque Center Air Traffic Control），「是否有飛行物30秒前在我身邊經過？」，航管中心隨即答覆沒有，但機長隔數秒鐘後說，「好吧，確實有東西經過」，接著有人說「是UFO」，機長也稱「對啊」。

無獨有偶，這起詭異的事件發生不到一分鐘後，一架在索諾蘭沙漠（Sonoran Desert）上空約4萬英尺的美國航空公司（American Airlines）班機也通報說，有UFO與他的飛機擦身而過，但航空總署也說附近沒有其他飛機。

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美國航空公司機長說，確實有東西從超過他所駕駛飛機的2,000至3,000英尺上空飛過，似乎不是谷歌氣球（Google Balloon），而且這個不名飛行物在空中飛行時有大片的反光。

美國聯邦航空總署對此發表聲明表示，目前無法判斷究竟那個不明飛行物體是什麼，但是航空總署也表示長久以來，與多個機構建立密切聯繫，可以完整掌握所以出現在空中的客機和軍機以及已知的各類飛行器，甚至包括是高空氣象氣球。

(中時電子報)

文章來源：‘A UFO!’: FAA recording reveals moment two pilots report unknown object flying overhead

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