三陽工業轉虧為盈 南陽再推2款新車

三陽工業董事長吳清源（中）與全體經營團隊合影。陳大任攝

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三陽工業與子公司南陽實業今天舉行2018新春記者會，三陽去年內銷20萬2120台，不僅創9年新高，市佔率也突破2成、創近4年新高；南陽實業今年將導入HYUNDAI在歐洲市場熱銷的KONA及新世代商用車STAREX，以提升全商品線的競爭力。

三陽去年轉虧為盈，28日公告去年財報，去年營收約316.78億元，毛利率17.49%，較去年15.58%提升1.91%，稅後利益約5億元，相較去年虧損2.9億元有明顯成長，稅後每股盈餘為0.6元。三陽董事會並公布盈餘分配案，將配發1元現金股利，依昨日收盤價21.3元計算，現金殖利率約4.7%。

三陽工業董事長吳清源表示，展望今年，二輪國內銷售朝市佔23%目標邁進，外銷市場則以每年增長20%為目標，並聚焦歐洲戰略核心市場、東協重點發展市場、中南美培育型市場及非洲中東新興市場。整合台灣、大陸、越南三地產品資源並極大化銷量，協調三地資源共享，達到外銷產品之製造品質，銷售品質，服務品質之提升。

四輪部份，南陽實業預估今年車業總市場可望維持44萬台以上水準，並已擬定導入小型運動休旅車KONA，強化主力級距車型的行銷靈活操作，尤其鎖定擴大商用車市佔版圖，加快導入新世代STAREX，以提升全商品線的競爭力。乘車、商車事業兩箭齊發，有信心今年度銷售挑戰10%成長。

(中時)

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