侵權官司惹禍男子法庭濺血 2嫌追至醫院被捕

2018年03月29日 17:54 中時 謝明俊

陳姓傷者被救護車送往和平醫院救治，沒料嫌犯竟追殺到醫院。〔謝明俊翻攝〕

一名陳姓男子29日下午因一起侵權官司，到貴陽街高等法院民事庭出庭，開庭至3點半結束離開法庭，走到法庭外的桃源街口，遭吳姓、林姓兩名男子圍毆，並持刀劃傷陳某手臂，陳負傷跑回法院向法警求救，經送和平醫院救治，2嫌心有不甘竟追到醫院企圖繼續不利陳某，先後被警方逮捕，警方正清查嫌犯行兇動機。

31歲的陳姓被害人，是在29日下午前往高等法院民事庭，出庭一椿侵權官司，開庭至3點半結束，陳離開法庭走到外面桃源街口，準備騎機車離去時，2名不明男子坐路口花圃，見到陳某立即衝上前來出拳毆打陳某，其中一人還抽出利刃劃傷陳某左前臂，陳某跑回法院向法警求救，2名男子先行逃離現場。

陳某經送和平醫院救治，轄區中正一分局介壽所員警據報到醫院，詢問陳某事發經過時，其中一名嫌犯竟然追到醫院，企圖再對陳某不利，幸好警方在場當場逮捕，另一名嫌犯隨後再進到醫院，同遭警方一併制伏。

據陳某指稱並不認識2嫌，警方清查兩嫌身分，分別為23歲的吳姓男子及21歲的林姓男子，2嫌初步供稱是不滿被陳某瞪，才動手修理陳某，但警方調閱監視器發現，2嫌前已在法院外的花圃徘徊一段時間，懷疑2人說詞避重就輕，正深入調查中。

(中時)