康平臥龍湖 觀冬捕 品美食盛宴

2018年03月29日 17:47 中時電子報 文章/圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

臥龍湖位於瀋陽城西北康平縣城西1公里，湖面面積64平方公里，是我國東北地區大型淡水湖泊之一。據地質部門測算，湖面形成於中生代晚期白堊紀距今有300萬年曆史。 康平縣臥龍湖有67平方公里的水面，是遼寧省第一大平原淡水湖。臥龍湖自然風景區是瀋陽市十五大旅遊景區之一。

說起“臥龍湖”這個名字，民間還有一段美麗的傳說。相傳，很久很久以前，康平這地方，山清水秀，瀑布飛泉，松柏長青，奇花不謝。林中有壽鹿仙狐，樹上有彩鳳雙鳴。這一年，天下大旱，山旱得發焦，地旱得冒煙，就連百丈深的清泉也滴水不見，鳥獸口渴得不斷哀鳴。王母娘娘不禁動了惻隱之心，將頭上佩帶的一顆聚水珍珠拋向大地以解乾旱之災。當時只見一道閃電，一聲巨雷，聚水珍珠落到了康平中部，緊接著天空中聚起了滾滾烏雲，傾盆大雨從天而降，地下泉水噴湧而出。須臾日出雲散，聚水成湖，萬物 復蘇，湖中煙霞薰蒸，珠光閃現。當時，一條橫行霸道的沙龍看到聚水寶珠從天而降，貪心驟起，於是就卷著滾滾黃沙從西撲來，一頭紮進湖水裡上下翻滾尋找聚水珍珠，直攪得湖中浪花沖天，濤聲滾滾。玉帝震怒，立即派青龍下界護寶。青龍勇猛異常，沙龍被打得遍體鱗傷，落荒而逃，慌亂之中被青龍一爪攔腰折斷，落在離湖岸15公里的地方。天長日久，風吹雨淋，沙龍變成了現在的金沙灘，據說那連綿不斷的沙丘，就是當年沙龍身上的鱗片風化而成。至今當地群眾還有三伏天踩龍鱗，治關節炎的習俗。再說沙龍死後，它的八個兒子想報仇，又懼怕青龍的威猛，於是白天變成八隻老虎藏在山林中，夜裡悄悄地潛在水中偷偷尋找聚水珍珠。青龍再次下界護寶，將八隻老虎全部打死在密林中。這個地方就是現在的八虎山。經過這兩次戰鬥，青龍總是放心不下，決心永遠留在這裡守護聚水珍珠。王母娘娘聽後很高興，指派身邊聰明、漂亮的荷花仙子下凡陪伴青龍。青龍和荷花仙子日日夜夜守護著聚水珍珠，不知過了多少年，受日月精華，天地靈秀的感染，荷花仙子化作湖中爭芳鬥豔的荷花，青龍化作了岸邊的龍背山。人們為了紀念青龍的獻身精神，就把這個湖叫臥龍湖。湖中的小山就是珍珠山，據說聚水珍珠還在山下埋藏著呢！

圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

康平縣境內的臥龍湖風景區泱泱10萬畝水面，天水相接，環湖青山相對，綠野相連，處處透出塞外平湖風光。游泳池、荷花池、垂釣池各200畝，既可遊玩，又可觀賞，在休閒中盡情飽覽大自然風光。 臥龍湖風景如畫，四季宜人。春有碧水邊天，濤濤蒲草在霞光中搖盪；夏有蟬鳴鳥叫，萬類江天，紅荷千頃，白帆點點；秋有漁歌陣陣，蟹肥魚美，蒲絮蘆花，漫天飛舞；冬有寒冰映日，銀裝素裹，分外妖嬈。與萬頃金沙灘遙相呼應，是北方少有的自然處女地。

圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

每年冬天，臥龍湖還有一個備受關注的節日，就是“臥龍湖冬捕節”，“臥龍湖冬捕”源於史前，早在遼金時期就被譽為一大奇觀。1978年“臥龍湖冬捕”曾以一網捕魚20萬斤轟動全國。期間因為環境的破壞造成了生態的不平衡，多年來通過不斷的治理和保護，臥龍湖已經擁有了較大的野生魚儲存量，湖中魚儲量超過1000萬公斤。魚繁殖太多，尤其冬季湖底缺氧容易造成小魚死亡。適當捕魚，減少魚群聚集更有利於生態平衡。2002之後這一節日便又開放起來。

圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

臥龍湖祭祀大典

每年開幕時，便會支起一口大鍋，這口鍋直徑4.6米、鍋底直徑3.8米、鍋身1.5米、鍋高2.4米，用這口大鍋煮出的魚湯就多達17噸。在開幕式當天遊客可以免費品嘗臥龍湖魚湯。遊客還可以坐馬車到臥龍湖觀看捕魚，開場時還會有穿著民族服裝的姑娘進行冰面上的表演，簡直是視覺味覺的雙重體驗。

圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

觀看漁民們捕魚也是一項別有生趣的活動，四五十名漁工用遼代傳統馬拉漁網捕撈方式，經過一整天的下網、拉網，一段段漁網最終逐漸收起……

品美魚、看冰面湖景、觀冬捕……這些別樣的體驗都能在康平臥龍湖“一網打盡”！

圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

更多精彩內容盡在“魅力城市”APP

掃碼閱讀“傳奇盛京 福運瀋陽”電子畫冊

掃碼閱讀“傳奇盛京 福運瀋陽”電子畫冊

如果想獲得更多旅行資訊敬請關注“城市曼波”微信公眾號，帶你尋找每個城市最值得探訪的地方。

(中時電子報)