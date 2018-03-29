《中時晚間快報》狄鶯兒揚言恐攻校園在美遭逮

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綜合報導

◎狄鶯兒揚言恐攻校園在美遭逮

在美國賓州求學18歲的台灣留學生孫安佐（An Tso Sun）日前涉嫌揚言，將在5月1日對就讀的高中開槍掃射，已於27日被捕。孫被逮後否認自己有意發動恐攻，表示只是和同學開玩笑。賓州警方表示，孫安佐以iPad搜尋購買AK-47步槍和AR-15步槍的途徑，警方還在他寄宿家庭搜到軍用防彈背心、強力十字弓與弓箭、29發子彈等裝置，律師指出，孫只是在開玩笑。知名藝人孫鵬與狄鶯夫婦證實，孫安佐是兩人的獨子。

◎玉山計畫啟動 教部赴美攬才年薪650萬

教育部推動「玉山計畫」為國內大學延攬人才，玉山學者年薪500萬元，限國外一流學者或國際級企業的頂尖人才；至於「留才」部分，則以「彈薪」方式加薪，教育部和學校各出一半。配合玉山計畫，科技部、教育部及大學校長本周六將起程前往美國攬才。

◎兩韓峰會敲定 4月27日板門店召開

兩韓高級別代表29日舉行會談，商定於4月27日在邊境板門店南韓一側的「和平之家」舉行兩韓峰會，雙方將事先於4月4日在板門店舉行工作會議，就禮賓、警衛、新聞報導等峰會細節進行討論。

◎美中貿易戰 賴揆：釐清台鋼鋁「含陸成分」

美中貿易大戰一觸即發，行政院長賴清德聽取國發會「美中貿易摩擦的可能影響及因應」報告後裁示，經濟部應協助業者釐清台灣鋼鋁的「含中成分」，並田由政務委員鄧振中、行政院經貿談判辦公室及經濟部等持續和美協商溝通，並赴美力爭豁免關稅加重，以確保我國經貿利益。國發會副主委邱俊榮則說，不止鋼鋁、政府可能針對所有產業全面檢視「含中成分」，但半導體的部分並沒有受此影響，政府還是有信心，台積電還是非常穩健。

(中時電子報)

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