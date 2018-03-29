高雄音響大展 今起國賓飯店登場

高雄音響大展今天開始起國賓飯店登場。（柯宗緯攝）

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高雄音響大展今天開始起國賓飯店登場。（柯宗緯攝）
高雄音響大展今天開始起國賓飯店登場。（柯宗緯攝）
購票民眾可兌換紀念CD。（柯宗緯攝）

高市電器同業公會主辦的「第18屆高雄國際Hi-End音響大展」3月29日至4月1日在高雄國賓大飯店登場，共有82間展房，匯集200個國際旗艦品牌聯合展演，購票加碼贈送專屬紀念CD《絕藝傳奇》，還有遺珠名曲高音質免費下載。

今年大展首度舉辦「我們，維也納」同名音樂會，4月10日(二)將於高雄市音樂館獨家演奏。由錄製大展黑膠唱片的陳芝羽小姐，以最完整的詮釋，為聽眾帶來最棒的音樂饗宴。展覽期間現場加入「高雄Hi-End音響大展」粉絲團，即可參加音樂會門票抽獎。

此外，凡購票進場來賓皆可在KKBOX上享有免費試聽體驗，結合KKBOX編輯們精心整理的豐富歌單與資料科學家運用大數據所推出的個人化推薦，讓樂迷們發掘更多過去不曾發現的好音樂。

大展也首度推出期間限定特別企劃「Ladies day For Free活動」，3月31日當天女性可享免費入場，將吸引女性消費者陪同老公或家人入場參觀。

此外，凡高中職(含)以上學生憑學生證登錄後即可享免費觀展，展覽期間會場亦祭出許多好康活動，加入粉絲團抽「我們，維也納」音樂會門票、成為LINE好友抽絕版珍藏紀念CD示範片。

(中時)

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