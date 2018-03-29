黃國昌亂咬牧師違反選罷法 檢察官不起訴

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中時

2017年12月16日舉辦罷免黃國昌投票，但黃國昌認為，有選民接到自稱是選委會的電話，要求一人拉5票，同意罷免黃國昌，控告撰寫語音內容的汐止靈糧堂牧師楊金章違反選罷法，但檢察官聽完內容，認定僅為宣傳罷免的訴求，並沒有妨害投票行為，更遑論冒充選委會，給予楊金章不起訴處分。

黃當時一口咬定就是安定力量製作錄音「你好、選委會通知12月16日在本地辦理罷免投票、投票時請蓋左邊同意罷免、因為黃國昌修改民法推動同性戀結婚、對地方沒建設、不聽民意、12月16日一人拉5票全家來投票、同意罷免黃國昌」。

電話內容自12月6日起，針對新北市汐止、金山、萬里、平溪、雙溪、瑞芳、貢寮總共21萬戶市話播送語音訊息，黃國昌認為是假冒選委會名義的奧步，背後始作俑者是安定力量。

但汐止靈糧堂牧師楊金章警詢時說，內容是由他撰寫，再請太太幫忙錄音，目的是要告訴民眾罷免日期以及罷免票怎麼蓋，最後是安定力量的罷免口號「一人拉5票，全家來投票」，並沒有誤導民眾。

不起訴處分書指出，內容所述確實由選舉委員會負責辦理，也沒有強調是選委會播送，或是選委會建議投下同意罷免等詞彙，無從認定內容是謠言或是不實的事，更不會影響投票人數，以及投票結果，認定楊金章並無違反選罷法，犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

(中時)

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