「薩克斯風教父」挺過顏面神經麻痺低潮再辦音樂會

胡笙將於5月7日舉行音樂會。（胡笙音樂藝術）

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胡笙將於5月7日舉行音樂會。（胡笙音樂藝術）
胡笙將於5月7日舉行音樂會。（胡笙音樂藝術）

原住民音樂製作人胡笙將於5月7日在國父紀念館舉行「風動新生命音樂會」，出道45年的他發行近400張專輯，曾為劉德華、張學友與林憶蓮等天王天后擔任樂手，獲封「薩克斯風教父」；胡笙2年前因籌辦音樂會過於勞累，導致顏面神經麻痺，如今再次站起來，他感性說：「這場音樂會對我而言，代表出道的回顧與迎接60歲人生新起點！」

胡笙出生花蓮太魯閣音樂世家，12歲即遠赴羅馬在教宗面前演出，為台灣首位兒童站上羅馬舞台，因其精湛的吹奏技巧，13歲便站上五燈獎節目，打敗五度四關的擂台主；他16歲在高雄藍寶石歌廳為鄧麗君吹奏金曲〈空港〉，鄧當時表演完直奔後台詢問吹奏者，得知胡笙年僅19歲，進而促使他進入樂壇，劉家昌也誇他是「零錯誤的超級樂手」！

胡笙2年前因忙於籌辦台中音樂會，導致右臉顏面神經麻痺，頓失吹奏能力，長時間在失望與復健中度過，他一度擔心自己再也無法吹奏樂器，沮喪陷入低潮；如今再辦音樂會，胡笙最感謝家人與樂迷不離不棄，「浴火重生的感覺，讓我更珍惜這一切」！「風動新生命音樂會」購票洽寬宏藝術及全台萊爾富、OK超商。

(中時)

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