今年首例！月初赴泰旅遊　男子遭感染麻疹

疾管署剛宣布，國內出現今年首例麻疹境外移入個案。（倪浩倫攝）

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個案可傳染期間的活動史，接觸者應自主管理18天。（疾管署提供）

國內出現今年首例的「麻疹境外移入」個案！衛福部疾管署剛公布最新料，一名30多歲、居住北部的男性，3月初到泰國旅遊時遭感染麻疹而不自知，回國後，又在17日前往日本沖繩玩，並在旅遊期間出疹子，經日本當地醫療機構確診為麻疹，本周一返國後，疾管署已開始追蹤他在傳染期間接觸的民眾。

疾管署副署長莊人祥說，該名男性在本月1~4日到泰國旅遊，回國後，14日出現發燒、咳嗽等症狀，本以為只是單純的發燒，就醫吃了退燒藥，17日又飛往日本沖繩旅遊，身體卻在19日出疹子，經當地醫療機構確診感染麻疹。

該名男子原訂22日回國，但因當時還處於「傳染期」，所以日方建議延後，避免傳染給整架飛機的機組人員與乘客，他也決定在26號、脫離傳染期後才搭機回來，而根據疾管署追蹤研判，他的感染地是在泰國。

莊人祥說，麻疹的傳染期，是在出診後的前後4天，由於患者是在19日發病，在台的15~17號期間，與其接觸者都有可能遭傳染，目前已掌握到共169名接觸者，其中106人無症狀，另63人持續追蹤中，追蹤監測時間將持續到4月10日。

個案在15日，上午8點多自汐止火車站搭乘區間車到台北車站，下午4時多自台北車站搭區間車回汐止車站；16日，個案下午1時和4時，也分別從汐止火車站和台北車站，搭區間車到台北車站和汐止火車站；17日清晨，則自桃園國際機場第一航廈，搭上午7時起飛的班機到日本沖繩。

疾管署提醒，有在上述時間、處於同個地點的民眾，應自主健康管理18天，戴口罩，若有不適症狀，應儘速就醫，並告知醫師自己的相關接觸史。

資料顯示，該個案是今年首例境外移入的麻疹病例，在2015~2017年間，我國累計49例麻疹病例，其中30例為國內感染、19例為境外移入；疾管署指出，全球麻疹疫情持續，我國鄰近國家麻疹病例數以印度、印尼、菲律賓、大陸、泰國最多，由於打疫苗是最有效的預防方式，民眾在前往流行地區前，可至旅遊醫學門診評估接種疫苗需求。

(中時)

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