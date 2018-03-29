遠傳4月1日起獨賣Nokia 7plus與Nokia 6

遠傳推出Nokia 7 plus，月付1399元、手機0元。遠傳提供

友善列印
中時

遠傳電信與HMD Global攜手推出Nokia 7 plus與全新Nokia 6，全台遠傳門市將在4月1日起獨家開賣，搭配遠傳電信4.5G超極速方案，Nokia 7 plus月付1399元、手機0元；全新Nokia 6月付999元、手機0元。4月30前購買除獲贈限量環保摺疊杯、Google Play商店購物金，還有機會抽北歐芬蘭極光雙人機票。

遠傳個人用戶事業群副總經理杜偉昱表示，遠傳電信獨家開賣Nokia系列手機後，從市場反應可以看到消費者對諾基亞品牌的期望與關注。遠傳很開心持續與HMD Global獨家合作推出Nokia 7 plus與全新Nokia 6，期待透過雙方良好的合作關係與產品優勢，讓消費者擁有極致的行動體驗，隨時完美捕捉生活中的精采時刻。

HMD Global執行副總裁暨行銷長Pekka Rantala表示，今年將是HMD Global主動展開攻勢的1年，我們將持續與各產業領導者緊密合作。推出更多能符合市場需求的產品。對於台灣市場的發展，HMD Global大中華區副總裁許立新指出，過去1年我們一直非常重視消費者的聲音，不斷的去提升產品設計與使用體驗，很高興這次能為台灣消費者帶來擁有旗艦級設計與效能的Nokia 7 plus，以及全面升級的全新Nokia 6，來支持Nokia品牌手機使用者的期望並專注。

(中時)

今年首例！月初赴泰旅遊　男子遭… 雲林COOL記憶皆在出張所

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。