遠傳4月1日起獨賣Nokia 7plus與Nokia 6

2018年03月29日 17:59 中時 陳大任

遠傳電信與HMD Global攜手推出Nokia 7 plus與全新Nokia 6，全台遠傳門市將在4月1日起獨家開賣，搭配遠傳電信4.5G超極速方案，Nokia 7 plus月付1399元、手機0元；全新Nokia 6月付999元、手機0元。4月30前購買除獲贈限量環保摺疊杯、Google Play商店購物金，還有機會抽北歐芬蘭極光雙人機票。

遠傳個人用戶事業群副總經理杜偉昱表示，遠傳電信獨家開賣Nokia系列手機後，從市場反應可以看到消費者對諾基亞品牌的期望與關注。遠傳很開心持續與HMD Global獨家合作推出Nokia 7 plus與全新Nokia 6，期待透過雙方良好的合作關係與產品優勢，讓消費者擁有極致的行動體驗，隨時完美捕捉生活中的精采時刻。

HMD Global執行副總裁暨行銷長Pekka Rantala表示，今年將是HMD Global主動展開攻勢的1年，我們將持續與各產業領導者緊密合作。推出更多能符合市場需求的產品。對於台灣市場的發展，HMD Global大中華區副總裁許立新指出，過去1年我們一直非常重視消費者的聲音，不斷的去提升產品設計與使用體驗，很高興這次能為台灣消費者帶來擁有旗艦級設計與效能的Nokia 7 plus，以及全面升級的全新Nokia 6，來支持Nokia品牌手機使用者的期望並專注。

(中時)