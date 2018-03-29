第十屆瀋陽法庫國際白鶴節開幕

2018年03月29日 17:58 中時電子報 文章/圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

眼下正是春暖花開的季節，全國各地萬象更新，一派生機勃勃。

初春時節，萬物萌發，法庫也迎來了尊貴的客人——白鶴，她乘著春風再次飛回法庫，讓“中國白鶴之鄉”充滿了生機與希望。

3月27日，“世界白鶴日”當天，以“遼風潤福地 千年白鶴樓”為主題、將持續40天的第十屆瀋陽法庫國際白鶴節在白鶴樓景區啟幕。

在這裡，你能親身感受到王勃詩中 “落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色”的美景。白鶴是法庫縣“縣鳥”。遼代時期，法庫就尊鶴、禮鶴、愛鶴，奉白鶴為神鳥仙鶴，是長壽吉祥福瑞的象徵，至今還流傳“射蛇救鶴”、“白鶴救主”的傳說。

圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

法庫境內的獾子洞國家濕地公園，濕地面積廣闊、食物充足，是眾多鳥類的天堂，更是白鶴南北遷徙的中轉站。每到春秋兩季，來此遷徙繁殖和生活的珍稀鳥類約有160種6萬多隻。獾子洞濕地食物豐富、環境好、是候鳥於鄱陽湖至西伯利亞之間往返遷徙的重要中轉站，世界三條白鶴遷徙線路中只有這條東線僅存。

目前，白鶴是眾多候鳥中的旗艦型物種，被世界自然保護聯盟國際鳥類紅皮書列為極危物種，也是我國一級重點保護動物，現僅存3000多隻，遷徙至獾子洞國家濕地公園的有2000多隻，數量占全世界70%，停留長達90餘天，“飛時猶如雲遮日，落時不見湖邊草”，堪稱世界奇觀。“獾子洞濕地，是個神奇的地方，是世界上白鶴遷徙途中的‘水島’，如同茫茫大海中的‘陸島’一樣重要。”

圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

讓白鶴喜歡的地方，一定是最符合大自然的條件，最適合動物生存的。為保護和恢復好獾子洞濕地生態功能，2017年，法庫完成人工造林4.4萬畝，退耕還濕3600畝。持續做好抗霾攻堅等專項治理工作，保護法庫綠水青山。為了讓這個鳥兒的天堂，這生命的棲息地宜居永恆！瀋陽人，法庫人付出了很多努力！

2012年，法庫縣被中國野生動物保護協會命名為“中國白鶴之鄉”。 因其生態和諧的城市理念及保護白鶴的歷史文化底蘊，受到國際鶴類基金會的極大關注。

在2015年3月27日舉辦的“第六屆瀋陽法庫國際白鶴節”上，由中國專家和國際鶴類基金會聯合向國際社會提出“每年3月27日為世界白鶴日”，並聯合簽署了《保護白鶴國際行動中國法庫宣言》。

同年的6月3日，“白鶴保護規劃國際研討會”在法庫舉辦，來自中、美、俄、西班牙等國家的國際鶴類研究專家、學者、官員等60余人參加，共同研討世界白鶴最大種群“白鶴東部種群”的監測保護。

這裡距離瀋陽市中心約有1個半小時的車程，趁著大好春光，不負假日，一起去法庫吧，和白鶴來一次親密約會！

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(中時電子報)