雲林COOL記憶皆在出張所

虎尾出張所檜木的受理櫃檯宛如糖都記憶的進出樞紐。（許素惠攝）

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位於市區的虎尾出張所鬧中有靜，灰色調的主建物掩映在繁盛老樹下，低調而樸素。（許素惠攝）
虎尾出張所內仍保有地籍登記資料留存的木櫃架，成為經營團隊最好的藝文作品等展演平台。（許素惠攝）

建於日據時期的雲林縣虎尾出張所修繕完成，由台灣公益CEO協會進駐，祕書長林淑娥指出，該建物承載、記錄著虎尾、西螺、土庫直到沿海土地更迭發展的軌跡，堪稱雲林記憶庫，將以此為基調，打造成藝文、農特產交流平台，創造、挖掘雲林特有的美好記憶。

虎尾有不少日據時代的古建物，隨著小鎮發展許多都難逃拆除命運，建於1921年的虎尾出張所，後來做為雲林地方法院的倉庫，幸運平靜地存活下來，2010年入列雲林縣歷史建築。

該建物建材已躍進到磚構與水泥，但主體線條仍維持日式一貫的簡明風格，掩映在繁盛老樹下，更顯低調，內部地籍保存的原木架櫃、屋頂、樑、受理櫃檯依舊，古樸盎然。

文化處長林孟儀指出，該出張所地籍儲存櫃十分完整，見證早期土地產權制度與功能，意義不凡，而且毗鄰郡守官邸、虎尾郡役所、合同廳舍等古蹟，後三者已活化為雲林故事館、雲林布袋戲館，以及誠品書店和星巴克咖啡，將形成更強的文化資產群聚效應。

台灣公益CEO協會以「雲林記憶庫/酷/cool 」為名進駐活化，林淑娥表示，該出張所管轄範圍不只虎尾，還涵蓋西螺、土庫、二崙、崙背、台西海口等大半個雲林縣，即使地籍變更登記已經電腦化，層層疊疊的資料櫃，彷彿是區域地權更動的堆疊印象，歷史景深又長又遠。

林淑娥說，協會將搜羅專屬雲林的記憶，包括農特產品、藝文創作演出等，讓故鄉人、外鄉人把雲林的COOL記憶找出來，並帶回去。

(中時)

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