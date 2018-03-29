拿美鈔「冥紙」要換台幣　女子鬧烏龍仍被送辦

顏女所持有的美鈔「冥紙」正面。（葉臻翻攝）

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顏女持有的美金「冥紙」背面。（葉臻翻攝）
這張才是美金真鈔。（葉臻翻攝）
此張才是美金真鈔。（葉臻翻攝）

桃園市一名43歲顏姓女子，28日早上10點多拿著26張100元面額的美金「冥紙」，要求兌換成台幣，然而因為幣紙十分粗糙，行員告知顏女美金有問題，但顏女仍執意兌換，龜山分局大華派出所接獲銀行報案到場，雖顏女舅舅表示是顏女誤拿他收藏的冥紙，但顏女訊後仍被依使用偽造有價證卷案移送法辦。

顏女28日上午到臺灣銀行林口分行顏姓女子上門，要求匯兌26張面額100元、共2600元的美金成台幣，然而臨櫃行員發現美金印製的非常粗糙，斷定是假幣，行員提醒顏女「紙鈔有問題」，但顏女仍堅持要換，行員只好報警處理。

警方表示，顏女被帶回後被依照行使偽造有價證券偵辦，顏女則堅稱美金是舅舅收藏，不可能是假鈔，警方為此通知顏女56歲的卓姓舅舅到場，才發現2人均從事冥紙加工業，卓男有收藏及研究各家冥紙錢幣的習慣，當天卓男收藏的一批冥紙美金100元26張被顏女看見，卓男沒有细查，誤以是自己收藏的外幣，告知顏女可至臺灣銀行匯兑。才讓顏女拿錯造成烏龍。

警方表示，雖然卓男表示自己會收藏冥鈔、玩具鈔及外幣，當時查獲的假鈔是以前向不知名的人收購，只是單純叫顏姓姪女去銀行換錢，然而說法避重就輕，但因顏女是現行犯，訊後仍被依使用偽造有價證券案移送法辦。

(中時)

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