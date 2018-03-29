金屬泡沫又輕又強韌 將是新的戰車裝甲

2018年03月29日 18:17 中時電子報 江飛宇

現代主力戰車重量達到60噸以上，其中有一半以上重量都是裝甲，一般相信已經很難再提升防護力了，不過有研究團隊另尋蹊徑，開發出複合金屬泡沫材料(CMF)，具有良好的爆炸吸震能力，而且重量還更輕，或許將來是戰車的新護甲。

陸軍科技網(army-technology)報導，研究人員以以每秒5000英尺的高爆炸性燃燒彈打擊的金屬泡沫，成功地阻止了爆炸壓力和碎片。美國北卡羅來納州立大學機械工程的艾佛絲．羅比(Afsaneh Rabiei) 教授表示：「金屬泡沫材料既有強度又有吸震能力，而且空洞結構還能輕量化，現在許多軍用車輛使用的均質鋼軋製裝甲，其重量是金屬泡沫的三倍，但是防護力是接近的。假如金屬泡沫來阻擋高速砲彈，不僅能夠更好地擋下碎片，而且避免後續的爆炸波。」

金屬泡沫擋住了砲彈碎片後的樣子，眾多的黑點就是砲彈碎片。(圖/北卡大學)

根據羅比的說法，金屬泡沫可以提供「與現有鋼製裝甲一樣強的保護，或者在相同的重量下，提供更好的保護效果。」

研究人員對比現有的16.7公釐厚的鋁合金裝甲，遭到23公釐口徑機砲(俄國ZSU-23/24防砲車使用的彈種)會如何，結果發現雖然鋁合金抵擋的效果有限，但會壓力逐漸變形，而且巨大的衝擊壓力會震傷裝甲後面的士兵或裝備。相比之下，金屬泡沫能夠吸收能量，並通過局部變形來抵擋碎片，頗有以柔剋剛的效果。

羅比補充說，假如未來的作戰車輛能夠應用金屬泡沫為防護材質，或許未來裝甲的重量較輕，這將能提高車輛性能以及更省燃油。

研究人員還將持續測試金屬泡沫面對其他武器的效果，包括手榴彈、火箭推進榴彈、簡易爆炸裝置（IED）等等，這篇論文也將發表在「複合材料結構雜誌」上。

(中時電子報)