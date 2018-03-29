了解異國文化 國小生體驗東南亞美食

新北市中和區景新國小與竹林中學合作，29日舉辦東南亞美食體驗課程，由竹林中學派出師資教導國小學童製作涼拌麵等東南亞特有美食。（葉書宏翻攝）

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新北市中和區景新國小與竹林中學合作，29日舉辦東南亞美食體驗課程，由竹林中學派出師資教導國小學童製作涼拌麵等東南亞特有美食。（葉書宏翻攝）
新北市中和區景新國小與竹林中學合作，29日舉辦東南亞美食體驗課程，由竹林中學派出師資教導國小學童製作涼拌麵等東南亞特有美食。（葉書宏翻攝）
新北市中和區景新國小與竹林中學合作，29日舉辦東南亞美食體驗課程，由竹林中學派出師資教導國小學童製作涼拌麵等東南亞特有美食。（葉書宏翻攝）
新北市中和區景新國小與竹林中學合作，29日舉辦東南亞美食體驗課程，由竹林中學派出師資教導國小學童製作涼拌麵等東南亞特有美食。（葉書宏翻攝）

新北市中和區景新國小與竹林中學合作，今（29日）舉辦東南亞美食體驗課程，由竹林中學派出師資教導國小學童製作涼拌麵等東南亞特有美食，另外，透過問答方式了解東南亞文化及特有食材，有別於一般課堂講課，反而讓學生們回味無窮。

景新國小與竹林中學同屬於「南勢角學園」，另外還有中和國中、中和國小、復興國小、興南國小及華夏科技大學等學校，由於地理位置相近，各校之間資源共享，藉由成果活動促進學生們橫向及縱向的連結，打破各校藩籬限制，發展出區域性特色。

中和區華新街有「緬甸街」之稱，南勢角一帶新住民人口眾多，竹林中學受邀前往支援景新國小的東南亞美食體驗課程，老師們相當用心設計菜單、挑選食材，甚至當天清晨4時許，就到市場採購最新鮮的食材。

活動開始後，由景新國小校長吳國銘與竹林中學校長顏麗珠、新北市議員邱烽堯及老師們一起帶領學童親手製作涼拌麵，值得一提，老師們還特別去學習緬甸話及兒歌，在課程中帶領學童從歌唱中學習緬甸數字，更進一步融入東南亞文化的情境。

顏麗珠指出，多元文化的學習代表尊重及欣賞，基於聯盟夥伴關係、文化推廣的教育意義，竹林師資義不容辭支援，希望帶領學童能在趣味中體會出活動的意義。邱烽堯表示，樂見地方上各級學校能以夥伴關係進行合作，共享資源嘉惠學子，是教育界的美事。

(中時)

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