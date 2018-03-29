北台八縣市首長會議 林右昌化身廚神推在地食材

2018年03月29日 18:26 中時 李其樺

基隆市政府今（29）日上午舉辦北台八縣市首長年會暨成果展，今年以推廣在地食材和創生工作坊為主軸，基隆市長林右昌與其他7縣市首長化身「廚神」端上各縣市特色食材做出的主題菜餚，各縣市簽署合作備忘錄，未來將共推校園營養午餐使用在地食材，打造安心飲食環境。（李其樺攝）

林右昌與7縣市首長共同簽署合作備忘錄，未來將共推校園營養午餐使用在地食材，打造安心飲食環境。（李其樺攝）

今年北台八縣市年會主打「校園營養午餐使用在地食材」，林右昌8縣市首長穿上廚師袍，端上基隆劍蝦、苗栗福菜、宜蘭鴨肉、台北有機蔬菜、新北筊白筍、桃園大溪豆干、新竹市米粉、新竹縣仙草，行銷北台縣市特色菜餚，攜手打造安全、安心飲食環境。（李其樺攝）

基隆市政府今（29）日上午舉辦北台八縣市首長年會暨成果展，今年以推廣在地食材和創生工作坊為主軸，基隆市長林右昌與其他7縣市首長化身「廚神」端上各縣市特色食材做出的主題菜餚，各縣市簽署合作備忘錄，未來將共推校園營養午餐使用在地食材，打造安心飲食環境。

北台八縣市首長年會自2004年舉辦首屆年會，今年已進入14屆，與會代表包括基隆市長林右昌、宜蘭縣政府秘書長余聯興、北市府副秘書長薛春明、新北市副市長李四川、桃園市副市長游建華、新竹縣長邱鏡淳、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌等人皆出席。

與會首長共同提出「北台八縣市推動校園營養午餐使用在地特色食材宣言」，藉平台緊密合作，要建立「共創、共享、共好」新夥伴關係。

林右昌指出，今年北台八縣市首長年會以地方創生議題作為主軸，透過地方創生工作坊，提 包括建立北台偏鄉文化廊帶、推動具備地方特色的文創觀光策略、建立健全老人照護體系、建立青年創業資訊平台、串接北台特色共同行銷、推動青銀共居行動方案等做法，集思廣益推動地方創生。

此外，今年北台八縣市年會主打「校園營養午餐使用在地食材」，林右昌8縣市首長穿上廚師袍，端上基隆劍蝦、苗栗福菜、宜蘭鴨肉、台北有機蔬菜、新北筊白筍、桃園大溪豆干、新竹市米粉、新竹縣仙草，行銷北台縣市特色菜餚，攜手打造安全、安心飲食環境。

(中時)