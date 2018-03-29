台灣福斯、蘭城晶英合作 入住飯店、VW免費開

台灣福斯汽車市場行銷暨公共關係處長陳冠宇(左)與環華豐集團總經理吳聲怡(右)，以「Carstel」再創體驗新猷。VW提供

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台灣福斯汽車攜手蘭城晶英酒店推出「Carstel」創新體驗服務，享免費駕乘Touran、Golf、Beetle德藝車款等專屬服務。VW提供
台灣福斯汽車打造繽紛色彩的童趣房，享有Volkswagen專屬住房刊物、專屬住房備品、專屬電視頻道等Volkswagen原廠專屬精品。VW提供
以經典鋼砲GTI設計的性能主題親子房，除展示Volkswagen原廠模型車，且享有Volkswagen專屬住房刊物、專屬住房備品、專屬電視頻道等Volkswagen原廠專屬精品。VW提供
Volkswagen特別針對小朋友規劃專屬GT Racing遊戲區，體驗電玩賽道馳騁風格。 VW提供
Beetle Land學步車專區採用Volkswagen原廠專屬精品學步車，讓大人也能在舒適空間內與小朋友一同歡樂。VW提供

台灣福斯汽車與蘭城晶英酒店合作，結合「Car」的複數與「Hotel」，推出「Carstel」創新體驗服務，6月起將為入宿Volkswagen童趣或性能風格主題親子套房的消費者，提供Touran、Golf以及Beetle免費駕乘，且專為小朋友準備GT Racing遊戲專區及Beetle Land學步車專區等專屬服務。

台灣福斯汽車所打造的兩款主題親子房型，每間主題房享有Volkswagen專屬住房刊物、Volkswagen專屬住房備品、Volkswagen專屬電視頻道等Volkswagen原廠專屬精品。而兩間主題親子房的連接牆面以地球作延伸，讓大小朋友都能在此留下出遊的紀念照片。另外針對不同年紀的小朋友們，Volkswagen特別規劃Beetle Land學步車專區、電動車拍照區及專屬GT Racing遊戲區，讓大人也能在舒適空間內與小朋友一同歡樂。

(中時)

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