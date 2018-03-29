屏東縣推動親子閱讀 找來醫師幫忙背書

2018年03月29日 18:35 中時 林和生

推動親子閱讀近來在台灣逐漸成為顯學，屏東縣政府文化處將循往例於4至6月下鄉舉辦親子共讀系列活動，更首次與醫療單位建立合作關係，透過醫師診間面對面推廣，盼能達到宣傳效果，「畢竟醫師說的話更有公信力」。

屏縣府文化處長吳明榮表示，美國兒科醫學會在美推動兒科門診閱讀推廣方案，研究顯示能促進幼童學習能力及語言發展、減少3C產品使用與提升親子互動品質，因此嘗試找來縣內醫療院所合作，藉由預防注射或保健門診空檔，讓醫師協助推廣。

屏東基督教醫院小兒科醫師卓德松笑說，過去較少機會和文化單位合作，當他們找上門也感到驚訝，但探究親子閱讀與兒童保健背後的意義，其實都與獲得健康生活有關，於是就接下這任務。

文化處圖書資訊科長張關評表示，日後當醫療人員為嬰幼兒施打疫苗時，將同時發給父母「親子醫起讀」的閱讀手冊，憑冊至鄉鎮圖書館借閱書籍達16冊者，就能獲得禮物；且過去縣民申請「通閱」（向其他鄉鎮圖書館調書）需付費30元，為鼓勵閱讀，費用也將由縣府吸收。

文化處更舉辦16場親子共讀巡迴講座，並邀請不倒翁故事劇團下鄉演出7場「到底是誰開始的？」，以不同主題豐富孩子們視野，期盼透過活動的辦理，增進屏東孩子的思考力與創造力，同時縮短屏東城鄉差距。

(中時)