白米甕炮台觀光設施缺乏 民代提出打造山海步道

白米甕炮台為基隆市知名歷史建築，假日不時吸引許多遊客來觀光，不過當地缺乏旅服設施，市議員張錦煌、中山區市議員參選人張秉鈞建議市府從白米甕炮台至球子山打造山海步道，結合仙洞巖、築港紀念碑和高遠新村打造觀光廊帶。（李其樺翻攝）

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市議員張錦煌服務處近日接獲民眾陳情，白米甕炮台風景區旁的兒童遊戲場安全地墊，自2012年鋪設迄今，長年受日曬雨淋造成損壞，且公共廁所髒亂不堪，今（29）日上午辦理會勘後要求相關單位改善。（李其樺翻攝）
市議員張錦煌服務處近日接獲民眾陳情，白米甕炮台風景區旁的兒童遊戲場安全地墊，自2012年鋪設迄今，長年受日曬雨淋造成損壞，且公共廁所髒亂不堪，今（29）日上午辦理會勘後要求相關單位改善。（李其樺翻攝）

白米甕炮台為基隆市知名歷史建築，假日不時吸引許多遊客來觀光，不過當地缺乏旅服設施，市議員張錦煌、中山區市議員參選人張秉鈞建議市府從白米甕炮台至球子山打造山海步道，結合仙洞巖、築港紀念碑和高遠新村打造觀光廊帶。

張錦煌表示，白米甕炮台為基隆市歷史古蹟，也是中山區重要的觀光景點，周末時常吸引不少外地旅客來觀光，但是白米甕炮台周邊缺乏旅服設施，例如停車場、涼亭等設施皆闕如。

張秉鈞表示，他和父親張錦煌多年來爭取，在白米甕炮台附近覓地施作停車場，並從白米甕炮台打造一條全新的山海步道，與球子山燈塔串連起來，結合高遠新村、築港紀念碑、防空洞、仙洞巖佛手洞，打造西岸文化觀光廊帶，有效地帶動基隆文化觀光產業。

另外，張秉鈞指出，近日接獲民眾陳情，白米甕炮台風景區旁的兒童遊戲場安全地墊，自2012年鋪設迄今，長年受日曬雨淋造成損壞，且公共廁所髒亂不堪，也一併要求相關單位改善。

交旅處表示，白米甕炮台屬於歷史古蹟，維護權責屬於文化局，未來會配合文化局「大基隆歷史場景計畫」提升白米甕炮台風景區觀光效能，公園破損地墊將由區公所來改善；環保局表示，未來會督促廠商加強當地公廁清潔管理。

(中時)

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