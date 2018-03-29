竹市關埔國小學生爆滿 學區問題市府祭辦法滿足就學

2018年03月29日 18:35 中時 陳育賢

新竹市出生率全國名列前茅，尤其關埔地區人口快速增加，2018年約有1200餘名小1新生要入學，導致關埔國小還在興建中就已不敷使用而需祭出總量管制，讓「學區」家長擔心不已，市府教育處則表示已研擬多方辦法，一定會讓孩子安心就學。

市府表示，為滿足關埔與周邊就學需求，市府透過多方研議及市府的積極規畫，投入逾28億推動「新校園運動」，整建包括關東及龍山國小老舊校舍、改善科園國小設施設備，並新建關埔國小，如此足以容納關埔地區增加的學齡孩童。

另在4校課程聯盟會議中已達成共識，期盼關埔成為具有「1234」特色的優質教育環境，包括1、全市一致的新設校畫分標準（共同學區制）杜絕寄戶，營造良好學習環境。2、加速推動關埔與龍山2校校舍工程，滿足需求。

3、優化龍山、關東、科園3校軟硬體，各校均質發展。4、成立4校課程聯盟，學習沒有落差，打造孩子們的「知識遊樂地」。

此外，市長林智堅上任更鼓勵學校結合社區發展特色課程，關埔社區鄰近科學園區，鄰近的龍山、關東、科園、關埔4所小學將成立「SteAm美力同盟會」，預期以3年時程進行校內科技課程開發，推動「校際課程聯盟」發展課程願景模式，透過跨校教師協力合作，發展美學扎根、科技活用與世界接軌3大面向課程特色，希望同步提升整體品質，提供每個孩子均質均衡的教育資源，建構教育課程亮點。

而對於家長關心學區畫分及就學情形，市府指出，竹市原訂有國民中小學學區畫分及新生分發入學辦法，以顧及學生通學、依據各校容量等方式畫分原則，並可依實際需要畫設共同學區，學校也可實施家庭訪問查對戶籍，如查獲寄戶學生，可依辦法勒令至設籍居住學區學校就讀。

而學區畫分部分，經各方討論後，確定關埔國小學區畫分以「步行距離600公尺」為原則，並於2月27日公告。

另對於部分家長關心龍山、關埔兩校總量限制情形，教育處表示，因為關埔國小校舍興建及龍山國小群英樓正進行整建中，導致2018學年度該區學齡人口數高於學校可容納量，故兩校採總量限制，以提供優質的教育品質及教育資源。

教育處指出，2018學年度新生入學，如戶籍地址屬共同學區，原則可任擇其中1所學校就讀，若選擇總量限制學校，則需依該入學規定辦理。

若因登記總量限制學校未獲錄取者，得經分發或另憑通知單至任1所市立國小報到，惟三民、龍山、關埔、華德福實驗學校除外。

(中時)