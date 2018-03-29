黑鷹救護3英雄公祭　葉俊榮頒褒揚令允諾持續打撈

2018年03月29日 18:49 中時 王錦河

空勤總隊3位黑鷹直升機組人員日前因執行蘭嶼醫療轉送任務不幸墜機殉職，29日在高雄一殯舉行聯合公祭，內政部長葉俊榮（左二）頒發總統褒揚令表彰3人功勳，並向3人遺孀致意。（王錦河攝）

空勤總隊3位黑鷹直升機組人員日前因執行蘭嶼醫療轉送任務不幸墜機殉職，29日在高雄一殯舉行聯合公祭，會後正駕駛康萬福的兒子、女兒和家屬穿著排灣族傳統服飾，手捧牌位、遺照和總統褒揚令走出殯儀館，海軍弟兄列隊兩旁敬禮恭送。（王錦河攝）

空勤總隊3位黑鷹直升機組人員日前因執行蘭嶼醫療轉送任務不幸墜機殉職，29日在高雄一殯舉行聯合公祭，3人遺孀和親屬在靈堂不時拭淚。（王錦河攝）

空勤總隊3位黑鷹直升機組人員日前因執行蘭嶼醫療轉送任務不幸墜機殉職，29日在高雄一殯舉行聯合公祭，內政部長葉俊榮頒發總統褒揚令，並授予中華民國國旗和空勤總隊旗，以表彰3人功勳。（王錦河攝）

空勤總隊3位黑鷹直升機組人員日前因執行蘭嶼醫療轉送任務不幸墜機殉職，29日在高雄一殯舉行聯合公祭，死者家屬向眾人鞠躬致謝。（王錦河攝）

空勤總隊3位黑鷹直升機組人員日前因執行蘭嶼醫療轉送任務不幸墜機殉職，29日在高雄一殯舉行聯合公祭，空勤總隊眾多同仁前來參與。（王錦河攝）

空勤總隊3位黑鷹直升機組人員日前因執行蘭嶼醫療轉送任務不幸墜機殉職，29日在高雄一殯舉行聯合公祭，會後正駕駛康萬福的兒子、女兒和家屬穿著排灣族傳統服飾，手捧牌位、遺照和總統褒揚令走出殯儀館，海軍弟兄列隊兩旁敬禮恭送。（王錦河攝）

空勤總隊3位黑鷹直升機組人員日前因執行蘭嶼醫療轉送任務不幸墜機殉職，29日在高雄一殯舉行聯合公祭，會後正駕駛康萬福的兒子、女兒穿著排灣族傳統服飾，坐在車上手捧牌位和遺照送先父回家。（王錦河攝）

空勤總隊3位黑鷹直升機組人員日前因執行蘭嶼醫療轉送任務不幸墜機殉職，29日在高雄一殯舉行聯合公祭，會後空勤總隊同仁向罹難的弟兄及家屬敬禮恭送。（王錦河攝）

空勤總隊NA-706黑鷹直升機2月5日深夜執行蘭嶼病患轉送任務時失事墜海，機上3名機組人員及病患和家屬共6人至今未尋獲，眾人29日在高雄一殯為3名救護英雄舉行聯合公祭，內政部長葉俊榮頒發總統褒揚令予死者家屬以表彰3人功勳，允諾撫卹家屬並持續打撈。

黑鷹墜機3名罹難機組人員包括正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏聯合公祭29日在高雄市立第一殯儀館景德廳舉行，內政部長葉俊榮、空勤總隊弟兄、死者家屬親友共約數百人參加，場面莊嚴肅穆，3名救護英雄家屬及同僚神情哀戚，尤其是3名遺孀在公祭會場頻頻拭淚，葉俊榮南下會場2度慰問死者遺孀，並頒發總統褒揚令、行政楷模獎章及專業獎章予死者家屬，以表彰3人功勳，並授予中華民國國旗和空勤總隊旗，場面備極哀榮。

空總黑鷹2月5日深夜執行蘭嶼病患轉送時，起飛不久便在蘭嶼西南方2浬處失事墜機，葉俊榮表示，黑鷹直升機墜入深海，打撈技術有困難，但他允諾會持續打撈並撫卹家屬。空勤總隊長董劍城表示，會給予死者家屬完善撫卹，並協助安排家屬適合的工作，希望家屬獲得好的照顧。

(中時)