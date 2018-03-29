宗博絕品的分身術開展　領略敦煌壁畫美學

2018年03月29日 18:35 中時 葉書宏

世界宗教博物館29日起舉辦「絕品的分身術」特展，展出15件以珂羅版技藝複製的敦煌壁畫。（葉書宏攝）

世界宗教博物館29日起舉辦「絕品的分身術」特展，展出15件以珂羅版技藝複製的敦煌壁畫。（葉書宏攝）

世界宗教博物館29日起舉辦「絕品的分身術」特展，展出15件以珂羅版技藝複製的敦煌壁畫。（葉書宏攝）

新北市永和區世界宗教博物館即日起至6月10日舉辦「絕品的分身術」特展，將展出15件以珂羅版技藝複製的敦煌壁畫，民眾可從展品中，領略敦煌石窟的壁畫美學，一窺敦煌壁畫的瑰麗與神秘。

世界宗教博物館今（29日）舉行宣傳記者會，邀請中華敦煌能量藝術研究學會長李容榮帶領無心敦煌舞團，在珂羅版敦煌壁畫前演出精彩的敦煌舞，呈現敦煌石窟內彩塑或壁畫中坐姿、立姿菩薩的姿態與神韻，讓民眾體驗繪畫、舞蹈、音樂結合的視覺饗宴。

世界宗教博物館館長陳國寧表示，所謂絕品，就是獨一無二的傳世經典藝術品，術是指珂羅版複製技術，分身意味真品再生之意，與一般仿製品不同，是同樣材質、大小的重製，意義在於「跳脫空間的限制，凝結時間的分身」，為保存與傳播文化瑰寶提供了有效途徑。

敦煌莫高窟被聯合國登錄為世界文化遺產，被譽為20世紀最有價值的文化發現，更名列許多人一生必去朝聖一次的景點。其中內容最豐富、藝術價值最高的石窟壁畫，是相當具有獨特性的千年佳作，隨著時間推移，日漸斑駁褪色，透過珂羅版複製技藝，將壁畫樣貌凍結，這是現今前往莫高窟都無法看見的景致。

展覽共分為「移動的敦煌」、「宗教經典再現」、「國寶書畫複製」等三大子題。策展人鍾偉愷說，清朝乾隆皇帝珍藏於三希堂書房的《快雪時晴帖》、《中秋帖》、《伯遠帖》，因戰亂自此分別台灣、大陸兩地。

其中，《快雪時晴帖》收藏於國立故宮博物院；《中秋帖》、《伯遠帖》藏於北京故宮，三件珍品難以同時展現於世人眼前，藉由珂羅版工藝技術，讓國寶重新合璧，亦是特展相當推薦的展區。

「絕品的分身術」特展將展至6月10日，結合國家圖書館、國立國父紀念館、國立中正紀念堂管理處、國立台灣文學館「台灣四館」，及東方寶笈文化傳播（北京）有限公司、兩儀文化事業股份有限公司、戴勝山房出版社、拓拓文化創意股份有限公司4個民間單位協辦，共展出40件展品。

(中時)