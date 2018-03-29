彰化芳苑虐狗阿伯抓到了 查獲6捕獸夾

2018年03月29日 18:46 中時 鐘武達

虐狗阿伯抓到了！彰化縣芳苑鄉日前傳出有小狗遭鐵鍊綁在騎車拖行，雙腳還被捕獸夾夾住的虐狗事件，經彰化動物防疫所與芳苑警方積極追查終於29日查出虐狗者是家住芳苑鄉的60多歲林姓男子，並在其田間起出6具捕獸夾。

林男到案承認是騎機車的人，但否認虐狗，且一度拒絕偵訊，彰化動物防疫所表示，林男分別觸犯《動保法》第30條第1項與第30條之1，合併將可處最高9萬元罰鍰。關懷動物協會理事長楊懷民則說，之所以會如此重視這次小狗遭虐事件，主要是要喚起各界尊重生命，並且提醒，虐待動物不僅罰款，最重還可能要面對2年以下或拘役的刑責。

動保人士「大城莉莉」是於27日在臉書分享1起虐狗事件，描述本月12日下午，有對夫妻在經過省道台17線彰化縣芳苑鄉路段時，發現有隻才3、4個月大的小狗遭到1名阿伯騎著機車拖行，全身皮開肉綻，相當可憐，當場攔下阿伯請求讓出，終才救下小狗並輾轉送到宜蘭的關懷動物協會醫治。

「大城莉莉」在邊描述小狗受虐過程，邊為小狗檢查傷口，當時小狗還是不斷在發抖，這段影片，隨即引發網友熱議，並群起撻伐虐狗阿伯，揚言發起肉搜，同時更還募得近5萬元要做為「破案獎金」供提供破案線索者。

針對這起虐狗事件，彰化動物防疫所與警方是在27日接獲報案，儘管事隔多日，動防所與警方仍然積極偵辦，果然，就在29日上午透過監視器追查，找到該名虐狗的阿伯。

涉案阿伯供稱，是因小狗跑到菜園踩踏，才會抓牠，原本是放在機車上的籃子裡，並不知道為何會掉落變拖行，否認有施虐。

彰化動物防疫所動保課人員表示，阿伯所涉的虐狗行為已構成違反《動保法》相關規定，但尚不及刑法，而他到案時態度不佳，據此，將考慮處以最高罰則。

(中時)