MLB》大谷二刀流管用？不能不看的美聯5大重點

2018年03月29日 18:48 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

大聯盟新球季例行賽將在台灣時間30日凌晨開打，季前吸引所有焦點的「二刀流」大谷翔平，也終於要接受例行賽的正式考驗。《中時體育》特地整理美國聯盟本季五大觀戰焦點，以饗讀者：

大谷翔平的打擊還應付不了大聯盟投手。(美聯社資料照)

一、春訓被打爆 大谷仍扛第4號先發

被喻為自「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）之後，又一位以投手、打者身分固定出賽的天才，大谷翔平在整個冬天和春訓的一舉一動，都成為媒體的焦點。然而打完整個熱身賽，大谷投2.2局狂失9分含8責失，自責分率高達27.00，打擊率也僅1成25，顯然不符外界期待。

然而天使還是將大谷排在先發輪值的第4號，《運動畫刊》分析，其實春訓的投球數據不必太過看重，大谷能以俐落的投球姿勢飆出97哩速球，指叉球也非常銳利，球路威力擺在那裡，只要他適應大聯盟用球與訓練模式，自然會愈來愈進入狀況。

反倒是打擊，《運動畫刊》認為現階段大谷要在大聯盟生存較為勉強，儘管他有非常出色的打擊姿勢與擊球力道，但對陣大聯盟投手的經驗還不夠，在擔任「兼職」打者的情況下，也很難期待能及時提升到足夠的水準。

賽揚獎強投韋藍德今年開季從太空人出發。(美聯社資料照)

二、太空人正旺 天使能撼動？

太空人去年贏得隊史首座世界大賽冠軍，而這支隊伍可怕的是，陣中主將包括阿爾圖維（Jose Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）、史普林格（George Springer）與賽揚獎左投凱寇（Dallas Keuchel）的狀況正好，也沒有合約問題，加上昔日「虎王」韋藍德（Justin Verlander）首次在休士頓展開完整球季，具有衛冕王座的強勁實力。

有趣的是，被認為有本錢威脅太空人霸業的勁旅之一，就是同屬美聯西區的天使。天使擁有最全能的「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、最佳防守球員西蒙斯（Andrelton Simmons），還有強打賈斯汀阿普頓（Justin Upton）與強投李察斯（Garrett Richards），絕對有能力攪局。

《運動畫刊》認為大谷翔平是天使的X變數，「天使如果進不了季後賽，不會是因為大谷『打不好』，而是他在投手丘崩盤。」也顯示投球仍是大谷今年最被期待的能力。

洋基賈吉(右)與開轟的隊友史坦頓慶祝，兩人合體今年受到矚目。(美聯社資料照)

三、聯盟全壘打王合體 洋基雙炮抗紅襪

美西競爭固然激烈，「美東火藥庫」卻永遠不可能沉默。洋基去年底換來國聯全壘打王史坦頓（Giancarlo Stanton），與美聯全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge）合體，長程火力之強，絕對有本錢拉下尋求分區3連霸的紅襪。

當然，紅襪也補進了前響尾蛇重炮傑迪馬丁尼茲（J.D. Martinez），不過賽揚獎左投普萊斯（David Price）狀態略為下滑，季後賽尤其低迷，也是隱憂。相較之下，洋基雖沒搶到大谷或達比修有，但右投瑟維利諾（Luis Severino）去年繳出2.98的超優自責分率，今年已扛下開幕戰先發重任，氣勢不輸紅襪。

本區也是台灣球迷關切的焦點，除了基、襪本來就有眾多球迷，紅襪的林子偉、光芒的胡智為何時能再被拉上大聯盟，也都令人期待。

天使隊外野手卓奧特。(美聯社)

四、美聯MVP 神鱒呼聲高

美聯MVP方面，專家幾乎一面倒看好卓奧特，強調如果不是去年因為拇指受傷，只出賽114場，卓奧特絕對會是美聯MVP票選的前兩名。當然這位被認為是當今棒壇、甚至是歷來最全能的球員，3奪MVP已經不會是他的目標，重要的是天使今年大有可為，神鱒也許可以不用孤軍奮戰，有機會「第二次」嘗到季後賽滋味。

印地安人王牌投手克魯伯(右)勇摘美聯賽揚獎。(美聯社)

五、美聯賽揚獎 克魯伯拚賽爾

紅襪左投賽爾（Chris Sale）去年本有機會首次加冕賽揚獎，未料季末露出疲態，最後8場先發只拿3勝，自責分率4.30，不敵後勁十足的印地安人王牌克魯伯（Corey Kluber）。

很難想像克魯伯去年5月初自責分率仍高達5.06，掛了1個月傷號後，全季最終竟能以2.27作收，也贏得個人第2座賽揚獎。今年只要保持健康，克魯伯與賽爾的競爭仍可期待，洋基的瑟維利諾也有贏得賽揚獎的潛力。

(中時電子報)