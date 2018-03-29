兒童節一起「髒兮兮」 有吃又有玩！

與家中孩童大啖美味髒髒包，歡慶兒童節。（圖片提供／豐FOOD海陸百匯）

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豐FOOD海陸百匯全新餐點「髒髒包」，包括巧克力、草莓、抹茶3種口味。（圖片提供／豐FOOD海陸百匯）
85˚C全新「Mr.髒」商品，售價45元／個。（圖片提供／85˚C）

迎接4月4日兒童節，各大品牌相繼推出時下最夯「髒髒包」搶市，鬆軟麵包淋上香甜巧克力醬，再撒上大量可可粉點綴，一口咬下嘴邊沾滿粉末，搞怪甜食擄獲孩童的心。

號稱台北最大吃到飽餐廳豐FOOD海陸百匯，室內近百坪空間，現場供應200多道菜餚滿足饕客味蕾。全新兒童節限定餐點，4月1日起至30日限期供應，以「髒髒包」為主打，推出巧克力、草莓、抹茶3種口味，其中深受巧克力控推薦的「巧克力髒髒包」，撒上大量可可粉在巧克力夾心可頌，濃郁風味讓人一口接一口停不下來。

連鎖品牌85˚C也拿出3款髒髒包應戰，命名為Mr.髒、Miss白和Big髒，每日限量5400個售完為止，吸引粉絲瘋搶。其中「Mr.髒」以丹麥麵包為基底，透過不斷桿製麵皮打造多層次口感，外層再淋上巧克力醬與可可粉，內餡夾入COCAO BARRY香甜巧克力棒，烤箱高溫後巧克力與可頌完美融合，在口中迸發全新滋味。

專為女性族群設計的「Miss.白」，以卡士達醬與酒漬葡萄乾交織出完美組合，外層裹上白巧克力與糖粉裝飾。

(中時)

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