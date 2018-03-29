329青年節 嘉南藥大舉辦兩岸青年學術研討會

2018年03月29日 19:23 中時 曹婷婷

329青年節，嘉南藥理大學舉辦「兩岸青年時代考驗與創造學術研討會」，來自兩岸大學校院專家學者，分別針對兩岸青年創業發展、機遇與挑戰、交流政策、高等教育及性別文化等主題論述，嘉藥副校長陳鴻助表示，青年議題攸關世代發展，與會學者演講及論文有助於兩岸相互理解與良性互動交流，期盼為兩岸找到更新的和平發展局面的方向。

這場研討會由嘉藥儒學研究所主辦、國際暨兩岸事務處合辦，共計3場專題演講及8篇論文。台灣大學黃光國講座教授以「青年時代考驗與創造」為講題，黃光國從歷史演進的宏觀角度，勉勵青年學子吸收東西文明之長，建立系統知識，跨越兩岸，建立文化中國。

澳門理工學院邵宗海教授主講「追逐美國夢 vs.實現中國夢」，他以個人成長、留美苦讀、回台任教、中國講學的甘苦經驗，鼓勵年輕學子不畏挫折、選擇正確道路、享受過程。

成功大學政治經濟研究所丁仁方教授則闡述「台灣青年前進中國大陸的機遇與挑戰」，他舉前往中國大陸求學、工作的兒子為例，指出台灣學子才智不輸大陸青年，要勇於前往挑戰、努力蒐集資訊、掌握實習機會，適應環境，與對岸青年一較高下！

南京大學台灣研究所所長劉相平發表「從階層分化看台灣青年的機遇與挑戰」，他指出，過去台灣的土地改革、工業化為新舊中產階級的誕生創造了條件，大陸最新「惠台」31條政策將透過「交換市場」，為台灣青年重塑自身的階層身份。

嘉藥黃清賢副教授發表「以社會資本分析大陸惠臺政策對兩岸青年影響」，指出社會資本的三要素在於網絡、規範、信任，這是鑲嵌於人際關係與社會網絡的資源，倘若大陸「惠台」31項措施可以全面落實，將讓兩岸青年能藉此建構3要素。

廈門大學臺灣研究中心副主任唐永紅發表「大陸臺灣青年創業：機遇與政策」，比較分析台灣青年在大陸及臺灣創業面臨的形勢，闡明相關的機遇與挑戰，並提出相應的改進建議。

嘉藥儒學研究所長陳昭昭及郭瓊瑜助理教授，共同發表「木鐸啟而千里應--兩岸青年推動偏鄉教育面面觀」，兩人肯定兩岸至今持續襄助的「希望工程」。

(中時)