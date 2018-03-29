看了《七月與安生》 蔡凡熙愛上周冬雨

2018年03月29日 19:03 中時 潘鈺楨

周冬雨（左）與馬思純的眼技，感動許多人。（甲上提供）

由陳可辛導演監製、曾國祥導演的《七月與安生》因為大陸影片配額，遲了近兩年才抽中籤得以在台灣上映，在戲院場次極少的情況下仍吸引大批影迷至戲院朝聖，上映6天全台有220萬的票房，是近年大陸影片在台灣的最佳成績，本周末許多戲院還加場演出。

《七月與安生》雙影后周冬雨和馬思純演技渲染力十足，吸引大批藝人到大螢幕欣賞，新生代男神蔡凡熙就深受感動，還在個人社群上表示：「怎麼可以那麼好看，太好看了！」他在看《七月與安生》時還差點在戲院裡爆哭，蔡凡熙還透露自己心目中的女神就是周冬雨，當網友調侃：「蔡凡熙如果是家明，一定會選擇安生。」蔡凡熙更親自回應：「我是蔡凡熙，我選周冬雨！」完全被周冬雨魅力擄獲。藝人鄭元暢、李千娜、黃鴻升、吳汶芳、王彩樺、苗可麗、導演黃嘉俊和林孝謙等人也紛紛在個人粉絲頁強力推薦。

電影敘述恬靜如水的林七月(馬思純飾)與張揚似火的李安生(周冬雨飾)，兩人從中學開始不打不相識成為如膠似漆的閨蜜好友。直到18歲那年兩人同時愛上了蘇家明(李程彬飾)，帶來了青春的陣痛期，為了兩人的友誼，安生選擇遠離家鄉四處流浪，但是七月在無意中發現了安生與家明的曖昧情愫，雖然心照不宣但是之間的情誼卻已漸行漸遠。兩人的生活像兩條射線，去往不同方向，唯一聯繫她們的，是從來不曾中斷書寫的明信片。通過文字，兩個女孩的友誼以一種奇特的方式延續，既有思念，更有顧忌。她們不願真的失去對方，試圖見面修復昔日裂痕，然而，家明始終是她們無法逾越的那一道坎。電影現正上映中。

(中時)