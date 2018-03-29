竊盜累犯偷上癮　進監前再偷一回落網

林姓竊盜累犯，進監前到工地再偷一回，當場人贓俱獲。（黃國峰翻攝）

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中時
警方查出林嫌有多項竊盜前科，而且就要進監服刑，沒想到惡行難改，進監前又再次行竊。（黃國峰翻攝）

趁著月黑風高，40歲林姓男子，日前凌晨3點多潛入台中市南屯區某工地內，竊取工地內的工具時，樓下守夜的工頭覺得樓上有異音，疑是有人，經報警後，警方當場發現林姓竊嫌正在整理偷來的工具，準備開溜，全案依觸犯竊盜罪移送台中地檢署偵辦。

台中市警局第四分局黎明派出所員警許朝順、單傳裕，日前深夜執行巡邏勤務時，接獲某工地報案指出三、四樓工地疑是有小偷，二員立即到場上樓查看，發現林嫌在四樓頂樓，正在整理偷來的工具，見員警出現，林嫌當場傻住，但還一度意圖逃之夭夭，員警見狀便上前將林嫌制伏，依竊盜罪現行犯將他帶回派出所偵辦。

警方清查，林嫌共竊取2包工地工具，包含2個電鋸及2組小型吊具，價值新台幣3萬多元，並查出林嫌前科累累，有多項竊盜前科，而且就要入監執行7個月刑期，沒想到仍然惡行難改，受害工頭表示這種人真得很可惡，感謝員警將林嫌逮捕送辦，正義得以伸張。

黎明所所長林照國表示，刑法規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。」呼籲民眾勿貪一時之私欲而觸犯法網，警方一定秉持勿枉勿縱的辦案精神，對犯罪之人繩之以法。

(中時)

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