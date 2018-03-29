美專家出狂言 摧毀40艘戰艦只需幾架轟炸機

美國軍事專家Hans Kristensen指出，艦隊的陣型過於集中，在面對B-1B轟炸機時，很容易被摧毀。圖為B-1B轟炸機。（圖／美聯社資料照片）

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中時電子報

根據《路透社》的衛星圖像顯示，26日當天至少40艘船艦整齊排列在一艘航空母艦前後，場面壯觀。不過，近日有美國軍事專家指出，不用擔心，美國只要派幾架轟炸機就可以將這支艦隊全部摧毀。

綜合媒體報導，美國一家私人衛星公司「planet labs」經由《路透社》於26日釋出衛星照片顯示，一艘航空母艦和40艘左右的船艦在海上隊列航行，上方甚至還有戰機巡航。

而根據鳳凰網引述美國Business Insider網站報導，一名美國軍事專家Hans Kristensen在推特撰文表示不用擔心，美國只要派幾架轟炸機就可以將這支艦隊全部摧毀。

Hans Kristensen稱，此一艦隊「令人印象深刻，但他們將成為4架B-1B戰略轟炸機的豐富目標，這些轟炸機擁有96枚新型遠程反艦巡航導彈」。

Hans Kristensen表示，此艦隊的陣勢是為了拍照而擺出來的，在戰鬥中這種隊形是不可思議的；雖然展示了護衛艦、驅逐艦、飛機、潛艦和一艘航空母艦，但幾架美國轟炸機可能就能夠在一次出擊中將整個艦隊摧毀。

Hans Kristensen坦言，艦隊的這個陣型過於集中和暴露，在面對B-1B轟炸機時，很容易被摧毀。

鳳凰網報導也說，Hans Kristensen所說的B-1B戰略轟炸機和LRASM匿蹤反艦導彈確實是海軍的最大威脅。因為這款美國新型遠程反艦巡航導彈，最大射程達到900公里，遠遠超過一般只有300公里以下的反艦導彈，使得B-1B可以在航母戰鬥群空中防護圈之外發射導彈。

(中時電子報)

Hans Kristensen推特
Beijing just flexed its navy in the South China Sea, but in a ridiculous way that the US could quickly smoke
美專家口出狂言 摧毀40艘戰艦只需幾架轟炸機
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