鄭人碩《憨嘉》為陳慕義洗澡真情流露 原來全來自真實經驗！

2018年03月29日 19:15 中時 林淑娟

鄭人碩。（大愛台）

鄭人碩與片中的家人陳慕義、吳佳珊、李亦婕。（大愛台）

鄭人碩出席《憨嘉》首映會。（大愛台）

大愛電視《憨嘉》電影為今年金穗獎觀摩影片，28日晚在華山光點舉辦首映會，現場座無虛席，最近人氣超旺的男主角鄭人碩，趕在電影開映前終於排除萬難到場，給現場觀眾一個大驚喜。

鄭人碩表示，「憨嘉」是一個內心澎湃，情緒非常壓抑的一個角色，看似流氓，但他其實並不是真的壞人；最令他印象最深刻的是在監獄與楊鎮及吳震亞互相打鬥的戲，雖然呈現的方法是直接暴力，但在化解之後，才變成真正的友情。另外一場老婆李亦捷躺在病床上，他跟媽媽說最心愛的女人不知道是否還有明天，到現在回想起來，還是會心酸酸的。

鄭人碩曾親自照顧中風的父親長達9年，對父親的生活起居事必躬親，而照顧父親的真實經驗，也讓鄭人碩在《憨嘉》演出幫父親陳慕義洗澡的戲時，完全真情流露；陳慕義表示，自己演出過這麼多戲，只洗過兩次澡，而且都是鄭人碩幫忙洗的，他處理得非常好，沒想到竟是來自於他自身照顧父親的經驗，非常令人感動。

鄭人碩覺得拍《憨嘉》最珍貴的經驗，是來自於故事本尊分享自己故事的那份情感，身為演員，必須事先完全理解與體會當事人的生命歷程，若沒有理解跟體會，很難做得到真正進入角色，要去詮釋真實故事，也勢必考慮到當事人的感受，才能夠說服得了本尊與自己，這是自己最大的壓力。

《憨嘉》首映會中，許多演員與觀眾都被感動得留下眼淚，飾演鄭人碩母親的吳佳珊因為想到自己的母親，而淚流不止，陳慕義則表示，這是他近年來看過最好看的戲，他從來不會看戲流淚，這次卻流眼淚了，強力推薦大愛電視<憨嘉>電影。

(中時)