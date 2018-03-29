《索多瑪的貓》「GagaOOLala」獨家上架

2018年03月29日 19:16 中時 潘鈺楨

台灣最大尺度短片，探討約泡文化、多P性愛的《索多瑪的貓》，即將在「GagaOOLala同志電影線上看」全台獨家上架。曾在台灣國際酷兒影展締造一票難求的盛況，《索多瑪的貓》描述透過交友APP認識的五名男同志，在一日激情過後回到生活，情慾的延續和情感的矛盾。片中五位角色各有特質，性愛上也代表不同的動物，大膽的角色設定在放映後造成討論熱潮。日前訪問五位演員，談談各自在片中的性愛習慣與體位，但講到那場露骨又直接的多P床戰戲，皆異口同聲說「一直親一直親，好熱好膩」！

曾演過多次同志角色，有「同志天菜」之稱的周賢忠，片中代表的動物是「狗」，性愛上比較主動，喜歡磨蹭跟聞對方，賢忠表示自己最愛聞可口的味道，會想親想舔，私底下的癖好就像隻可愛狗狗。《索多瑪的貓》中有幕他被壓在下方的男男背後體位插入戲，直呼「被性器官搔的超級癢！」

與賢忠對手戲最多，飾演男主角的吳秩多，曾在金穗獎最佳劇情片入圍作品《飲料大作戰》演出而受到注目，近期成為網路劇《空姐忙什麼》的固定班底。在《索多瑪的貓》飾演網路情色小說家，第一次參加多P性愛，顯露出不知所措的羞赧與被動，因此他的角色代表「貓」。秩多表示貓的特質就是：如果他想要，就一定要盧到手！片中與賢忠除了性愛上的互動，亦有情感上的曖昧電流存在，談到周賢忠他語氣中流露出癡迷「賢忠的屁股真的很翹！」還脫口而出靠么，激動展露無遺「一定每天都在深蹲齁！」透露影片中有一幕從他背後拍的屁股形狀「非常養眼」！

曾有過拍攝大尺度寫真經驗的李憲衡，對全裸入鏡最不陌生，飾演的角色代表「熊」，是機會主義覓食者，性愛上霸道愛掌控一切，談到角色特質，他說熊是獨居動物，渴望愛情但不能擁有，心境上與他飾演的已婚鐵哥很類似，只能把內心真正的渴望藏在心底，激情過後的空虛比任何人都還強烈。他說影片放映後有粉絲約他吃飯，但表示比較保護自己所以拒絕了，而且「要做也做不完！」

徐宇霆有著精靈般的神韻，他的角色代表「孔雀」，性愛上愛抖屁股，也極需安全感，片中與身材厚實、心事重重的鐵哥有一段忘年情。他表示拍戲最怕就是你已經準備好，但對方不進入狀況，好在《索多瑪的貓》演員們都很投入，拍攝時就是一直來，導致親到弄到都太膩了，而且「從來沒親到嘴那麼酸過！」

擁有冷酷神色與嗓音的鄭永岳，在片中代表的動物是「狼」，食物鏈的高端狩獵者，性愛上很狂野有侵略性。被問及是否有過類似經驗，他說沒有，但「下次單身時可以嘗試看看多P。」提到印象最深的部分，他說演出床戲前大家都在幫私處剃毛，結果他自己用不好，對戲演員(宇霆)竟很自然地進廁所幫他剃，羞說 「從來沒有過的私密接觸。」

《索多瑪的貓》導演黃鼎鈞過去已累積多部短片創作包括《表演者》、《晚餐》、《囚》，作品皆掌握獨特的「話題」跳脫常見的小情小愛，《索多瑪的貓》概念起源於在國外影展看到許多大膽情慾作品，深受震撼，因此決定以國內影視鮮少被提及的「性文化」作為創作題材 。導演表示：「性這是一部由性講愛的影片，雖然尺度很大，但背後的情感才是真正想探討的。」究竟尺度到底有多大，錯過影展放映的朋友請鎖定3月30日週五於「GagaOOLala同志電影線上看」。

(中時)