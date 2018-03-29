狄鶯與孫鵬問題更大！她砲轟「爹娘不能這麼無知」

翻攝自狄鶯、孫安佐臉書

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中時電子報

藝人狄鶯的獨子在美國放話要「射擊」學校，遭到警方逮捕，還在孫安佐家中發現大量軍用品。但愛子心切的狄鶯回應，他從小就喜歡蒐集武器，夢想成為美國警察，攻擊學校的言論也「只是開玩笑」，此話一出引起網友們議論。知名部落客「廣告小妹」也在臉書PO文坦言，「狄鶯與孫鵬的問題更大些，既然知道兒子愛槍械，也不做事前教育。孩子中二病發作情有可原，爹娘不能這麼無知」！

廣告小妹說道，「雖然美國警察的雷達太敏感，但這次我站警方這邊。先別說最近氛圍緊繃，全美陷入校園槍擊案警備狀態，光是瞧瞧孫公子的前科行為：帶一枚子彈到學校向同學炫耀、用學校 iPad查 AK-47 及 AR-15 步槍哪裡買、家裡藏有防彈背心、強力弓弩與7弓箭、AK-47 及 AR-15 步槍的裝卸支架、20發 9mm 子彈等、還在網上分享一段自己戴面具，手持火焰噴射器的影片。我若是警察我也關切他！

廣告小妹直言，孫安佐沒有常識，連帶父母也沒有盡到教育責任，「我個人覺得，狄鶯與孫鵬的問題更大些。」不但沒謹慎評估孩子適不適合獨自在國外生活、還明知兒子愛槍械，也不做事前教育。「狄鶯對外解釋說，警方找到的軍事用品，有些是萬聖節道具，有些是在台灣購買的合法物件。我聽完快暈了，誰來扶神探一把？在台灣購買軍事用品帶去美國，這行為本身就是愚蠢。孫公子刷誰的卡買物品？誰管你的夢想是加入 CIA 還是 ISIS，這些年美國校園對於軍事傾向是零容忍。」

最後還說道，「孩子中二病發作情有可原，爹娘不能這麼無知。也不是沒有資源的人，拜託有點判斷力好嗎？」

(中時電子報)

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