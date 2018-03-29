板橋美食新地標！「望月樓」高檔參翅料理揚名海外

2018年03月29日 19:27 中時 徐力剛

廣式燉湯「黑虎掌菌烏雞燉日月魚」採隔水加熱方式，湯頭純淨不油膩，售價420元／位。（徐力剛攝）

特殊食材「黑虎掌菌」、「日月魚」。（徐力剛攝）

「鐵觀音煙燻淡水白鯧」做工繁複，售價1280元＋10％／每道。（徐力剛攝）

結合泰式料理手法，創作全新「紅油咖哩蝦」，售價480元＋10％／每道。（圖片提供／Mega 50）

望月樓主廚蘇權暉以饕餮盛宴款待遠道而來嘉賓。（徐力剛攝）

隨著《台北米其林指南》問世，目光焦點大多集中台北市餐廳，跟隨新北在地人腳步探尋好食味，坐落新北百揚大樓48樓餐廳「望月樓」，融合多種菜系精髓，運用台灣食材入菜打造全新料理，值得細細品味。

說到餐廳靈魂人物非主廚莫屬，開幕迄今2年的「望月樓」穩坐新北國際五星級粵菜餐廳寶座，主廚蘇權暉功不可沒。香港主廚蘇權暉擅長粵菜料理，父親為道地燒臘師傅，14歲隨父親來台開啟餐飲之路，具備25年豐富料理經驗。蘇權暉推薦首次前來望月樓消費者，品嘗鐵觀音煙燻淡水白鯧、紅油咖哩蝦等特色菜，享受絕佳品飲體驗。

望月樓全新春季料理，以「融舊於新、精緻細做」為理念，推出近30道全新菜色滿足老饕味蕾，4月9日起供應。品嘗饕餮美饌前，先以粵式燉湯暖胃，「黑虎掌菌烏雞燉日月魚」混合2種珍稀食材，產自雲南深山黑虎掌菌，素有菌中之王稱號，深黑色菌體體型碩大，營養價值高，是燉湯絕佳食材;日月魚其實並非魚類，而是種帶殼的圓形貝類，兩殼顏色不同，一紅一白宛如太陽月亮得名，加入烏骨雞與上湯，入籠屜蒸燉3小時，軟嫩雞肉入口即化，輕啜一口湯頭濃郁不膩，日月魚特有鮮味繚繞口中。

全新菜品「澳洲鮑魚（三頭）花膠燴關東遼參」做工繁複，精選淡水鱸魚花膠、遼參及鮑魚入饌，其中鱸魚花膠色澤淡黃透亮，冷水浸泡冷藏，再以滾水燉煮去除腥味發泡;遼參則選用日本北海道生產，先將乾貨以冷、熱水交替泡發，Q彈遼參色澤烏黑，刺密而挺，為海參中上品;搭配澳洲三頭鮑特製鮑魚汁燴煮，佐以蠔油、砂 糖、蔥油調味勾芡，被老饕視為夢幻逸品。

「鐵觀音煙燻淡水白鯧」上桌時令人驚呼連連，片下魚肉醃漬後，將魚肉以蒸籠蒸熟，確保鮮嫩口感，再以鐵觀音熏製保留茶香，建議搭配沙拉醬品嘗，中式煙燻鯧魚搭配西式美乃滋提味，帶給味蕾全新衝擊。大啖美味魚肉，服務人員貼心剪開酥炸魚骨，喀滋口感宛如零食，愈吃愈涮嘴。另道「紅油咖哩蝦」以泰式經典料理咖哩蟹為靈感，將草蝦混合蛋液與自制紅油勾芡拌炒，肥美蝦肉微辣口感，令人吮指回味。

滿足喜愛拍照打卡消費者，望月樓同步推出造型港點「茄子鹹水角」，混合糯米與澄粉2種麵糰，加入紫薯粉與蔬菜汁染色，內餡裹入豬絞肉及北菇餡料下鍋油炸。

(中時)