綠籲嬰幼兒政策升級 中市府：謹慎評估

台中市民進黨議員29日建議市府發放嬰兒津貼、嬰兒券或嬰兒卡，減輕父母生養小孩壓力。（盧金足攝）

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台中市去年生育率下滑跌破千分之9，僅剩千分之8.76，生育意願低迷，民進黨市議員陳淑華、邱素貞等人29日建議市府發放嬰兒津貼、嬰兒券或採用嬰兒卡每月撥入一定金額，直接照顧嬰幼兒，減輕年輕父母的壓力。社會局表示，對於發放初生嬰兒至2歲幼兒津貼建議，無論採行現金給付或實物給付，例如奶粉、尿布等會謹慎評估。

綠營議員陳淑華、邱素貞、翁美春、張芬郁、謝明源，及中西區市議員參選人陳俞融等人關心生育下滑問題嚴重，29日大聲疾呼「搶救生育大作戰」，建議市府升級嬰幼兒政策，提供0-2歲嬰幼兒津貼。

市議員憂心年輕夫婦生小孩意願降低，從市府的統計數字來看，0至6歲嬰幼兒在托育一條龍及中央政府相關幼托補助，顯現年紀越小的嬰幼兒受照顧人數越少。

翁美春與張芬郁希望健全托幼自治條例，讓父母安心生，養的起，建議針對幼兒園，托幼體系的部分，加強管制，增加誘因，吸引保母加入產業。

與會的吳媽媽說，小孩越來越大，以前喝母乳，現在喝奶粉，不到半個月就需一瓶奶粉，花費近千元，是筆很大的經濟壓力，盼能升級嬰幼兒政策，讓她們在經濟上稍稍喘口氣。

社會局表示，市府從孩子出生後，即發放生育津貼協助父母育兒，包括到宅坐月子服務計畫、托育一條龍的平價托育費用，及兒童臨時托育服務，對於發放0歲至2歲嬰幼兒津貼，市府會謹慎評估。

(中時)

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