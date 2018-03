台灣國際紀錄片影展 鹿特丹影展選片人操刀

2018年03月29日 19:24 中時 潘鈺楨

第11屆台灣國際紀錄片影展(TIDF)將於本週六(3/31)啟售套票,今日搶先曝光「憂傷似海:東南亞真實之浪」單元精彩片單。該單元邀請前鹿特丹影展選片人葛江祝鴻(Gertjan ZUILHOF)共同策畫,囊括印尼、泰國、緬甸、越南、馬來西亞等國共35部精彩作品,堪稱台灣影展有史以來最大的東南亞專題。

本單元除了放映菲律賓大師拉夫.迪亞茲(Lav diaz)近11個小時的史詩鉅作《一個菲律賓家庭的演化》(Evolution of a Filipino Family )外,也有泰國第一女導演之稱的萍帕卡.托維拉(Pimpaka TOWIRA)、菲律賓獨立動畫教父羅克斯李(Roxlee)與當代最重要印尼導演艾德溫(Edwin)等重要作品,同時也將帶來如柴魯恩.尼薩(Chairun NISSA)、何宇恆等獨立電影運動的先鋒的影像創作,期望透過東南亞不同年代與地區的優秀作品,建構出東南亞的創作群像。

擔任二十多年鹿特丹影展選片人的葛江.祝鴻,足跡遍及東亞、東南亞與非洲等地,以親身接觸電影社群,網羅各地優秀創作。對葛江來說,東南亞總帶給歐洲人熱帶天堂的形象,但親自走過一遭,才發現每個社會都有其必須面對的歷史與傷痕。

「憂傷似海:東南亞真實之浪」單元的35部影片時代橫跨近15年,有大師經典亦有新銳之作,除了紀錄片,更含括錄像、實驗和劇情片等跨類型作品,這些深具才華的影像創作者們,在受壓迫與限制的環境裡,透過敏銳的「紀錄片思維」,或觀察、或揭露、或隱喻東南亞複雜的文化景況。葛江表示:「單元雖以憂傷為名,但並不代表這些作品都有著讓人落淚的悲情,而是為了標記創作中面對真實毫不迴避的誠摯想法與感情。」

亞洲最具知名度的菲律賓導演拉夫.迪亞茲(Lav DIAZ)以史詩級長片著稱,作品多描述菲律賓在政治與社會領域的現況與鬥爭,在國際影展也獲得多項獎項,本屆TIDF將放映長達近640分鐘的經典之作《一個菲律賓家庭的演化》(Evolution of a Filipino Family ),該片以黑白鏡頭凝視一個菲律賓家庭橫跨十六年變遷的動人故事。

當代重要菲律賓導演卡文(Khavn DE LA CRUZ)與菲律賓獨立動畫電影的大師羅克斯李(Roxlee)亦在群像之列。前者的作品《飄散空中的餘燼》(Alipato: the Very Brief Life of an Ember)對焦馬尼拉不堪的角落,描述成群的孩子如何在其中結黨成派只求生活,後者的《吶喊在馬尼拉》(Manila Scream )、《推車的人》(Yours Trolley)與《綠搖椅之夢》(Green Rocking Chair)以紀錄片刻劃菲律賓社會的底層生活,三部作品也將於TIDF與觀眾見面。

除大師外,專題也收錄了菲律賓兩位女導演的短片作品,以女性視角關注國家傷痕。米娜.克魯茲(Mina CRUZ)自導自演的《輪迴》(Recurrencia),以極具實驗性的影像風格,講述二戰時馬尼拉大屠殺的記憶在女人身體輪迴。安娜.伊莎貝拉.瑪圖緹娜(Anna Isabelle MATUTINA)的《遺孤》(Orphan)則用玩具人偶反映在菲律賓總統杜特蒂緝毒行動下,父母被警察殺害的孤兒心聲。

印尼作品多對焦政治議題,嘗試在作品中面對歷史真相與訴諸言論自由。當代最重要的印尼導演艾德溫(Edwin)以《瞎豬想要飛》(Blind Pig Who Wants to Fly)記錄印尼華人受迫處境,該片因其敏感議題,也遭印尼當局禁播。直至多年後,印尼新銳女導演柴魯恩.尼薩(Chairun NISSA)欲檢視電檢制度,艾德溫便將遲遲未送審的《瞎豬想要飛》送往電檢局,協助尼薩完成《電影剪查》(Cuts)一片。該片以強而有力的紀錄片行動,直接挑戰電檢制度,除了《瞎豬想要飛》的電檢過程外,兩部揭開印尼大屠殺史實的重量級作品《殺人一舉》與《沈默一瞬》電檢過程亦在本片現身,讓觀眾得以一窺過程的冗長與系統內的各方角力。

艾德溫另一膠卷作品《花園》(Hortus) 則以兩個16釐米膠卷投影組成,左側放映荷蘭殖民時期影像資料中男子遊花園的片段,右側則是花園內的發生的性愛畫面,藉著超級限制級的影像震盪中,以大膽露骨的創作手法解構殖民歷史。

其他精彩印尼作品也是一時之選,投射當代政治與社會現況,如《演猴論》(Masked Monkey - the Evolution of Darwins Theory)透過跟拍人與動物在雅加達街頭的生活百態,直揭都市求生存的眾生相。印尼導演伊斯麥.法米.盧比思(Ismail Fahmi LUBIS)的新作《金曲達令》(Tarling Is Darling)則描述在印尼爪哇流行的通俗音樂與類似「紅包場」的庶民娛樂,透過王牌作曲家的視角,看見風俗與宗教在庶民生活中的衝突。

有泰國第一女導演之稱的萍帕卡.托維拉(Pimpaka TOWIRA)在被剝奪自由的泰國政治環境下仍然不倦創作,其作品隱晦指向政治,展現創作勇氣。本次將放映三部萍帕卡的劇情短片,如《重返》(The Return) 緬懷過去原住民遭殺害的歷史,以及逐漸消失的文化和語言,《紫色王國》(The Purple Kingdom)描繪女子尋找失蹤的丈夫,暗指難咎其責的當權者;而《將軍的秘密:序曲》(Prelude to the General)則是部精緻的風格化短片,從老婦人與年輕女子的相遇中,透露暗藏其中的政治訊息。另一部來自泰國的作品《鐵道撿風景》(Railway Sleepers),由泰國著名導演阿比查邦監製,導演薩波.齊嘉索潘(Sompot CHIDGASORNPONGSE)以行進的火車為景,透過或坐或臥的過客們,交織出迷人的常民風景。

此外,本屆亦選入三部紀錄片紀錄緬甸百態,除了入圍台灣競賽的作品《血琥珀》之外,《緬甸詩人的故事書》(Burma Story Book)與《僧侶》(The Monk)同樣描繪轉變中的緬甸社會,前者從荷蘭與挪威導演的眼中拍攝緬甸異議詩人昂.賓特等待著流亡異鄉的兒子歸來;後者講述被僧院住持救起的緬甸小和尚,竟嚮往起大城市裡的生活,該片在信篤佛教的緬甸國內亦掀起巨大討論。

馬來西亞獨立電影圈相當活躍的導演陳翠梅擁有多部創作,這次選映了其第二部長片《無夏之年》(Year without a Summer),大膽挑戰傳統敘事,以推翻時序的手法講述童年。另馬來西亞年輕創作者何宇恆的數部短片亦選入本次專題中,其中講述馬來西亞和印尼關係的記錄片《無人非法》(No One Is Illegal),訪問視馬人為敵的印尼人民民主堡壘領袖,以幽默的素材重新解讀兩國情仇。

TIDF策展人林木材表示,這些優秀創作者們或以詩意、隱晦的方式描寫社會景況,抑或以誇張、快節奏與劇情片的創作手法處理議題,看似截然不同的影像呈現,卻不約而同地指向創作者們寄予社會的期望。希望透過此次東南亞專題,看見創作者如何看待自身的國家與社會,以及他們如何透過影像的創作手法轉化現實。

除了放映精彩的東南亞作品外,TIDF也將影展期間舉辦論壇,邀請葛江與十位東南亞影像創作者對談,分享各國的電影景況與創作心路歷程。第11屆台灣國際紀錄片影展(TIDF)將於5月4日至13日在台北新光影城、光點華山電影館、府中15紀錄片放映院盛大舉行,本周六(3/31)下午一點於全台 ibon開始販售套票。更多節目、活動與售票相關資訊,請鎖定TIDF官方網站或臉書專頁。

