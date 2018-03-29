拚空品！中市全國首創電動車停車免費

2018年03月29日 19:50 中時 盧金足

台中市目前共計有1萬2000輛電動汽機車，市府已寄發電動車停車證，提供車主張貼，範圍包括公有路邊、路外停車場，不分費率停車全部免費，車牌號碼也建置停車收費系統以便查核防偽，交通局統計，這項政策預估減少2100噸碳排放量，相當於種下13萬6000棵樹，鼓勵民眾響應空汙減量，還能免費停車省荷包。

市府推行綠色交通藉以改善空氣品質，全國首創電動車停車免費政策，並在今年初已主動將1萬1268張停車證寄給車籍在台中市電動車主。

針對非設籍台中市的車主，也可以向市府提出申請，憑證均可享有全市公有路邊及路外停車場免費停車，至於油電混合車，市府也提供購買停車月票半價優惠。

交通局長王義川表示，鼓勵更多民眾採用低汙染的電動車，市府持續增加充電站，汽車充電柱已增加至299站、機車充電站則增加為469站，同時汽機車停車格3年來已再增加約5萬6000格，讓民眾找車位更方便。

此外，環保局提供二行程機車汰換補助，去年已淘汰6萬輛二行程機車，有效減少PM2.5達24公噸，今年再加碼補助1億元，預計再淘汰3萬輛二行程機車，民眾如換購成電動機車，將補助2萬4200元至4萬2800元不等。

電動車不但停車免費外，還享有免牌照稅、免燃料費及免費充電（設置於公部門機關、學校等充電站皆屬免費使用）等「4免」優惠；至於油電混合車，雖不屬於電動車，但也可享有購買停車月票半價優惠。

(中時)