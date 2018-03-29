宣傳花博 來虎、樂虎應徵中信練習生

為宣傳台中花博，花博吉祥物來虎、樂虎應徵中信練習生，邀球迷為兄弟加油。（盧金足攝）

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中信兄弟今年全面入主台中洲際棒球場，以台中為主場的賽事達51場，來虎、樂虎姐弟倆為宣傳花博，特別到洲際棒球場應徵練習生，由中信吉祥物「小翔」擔任面試官。

石虎弟弟來虎應徵的是投球練習生，秀出投球姿勢，架勢十足；姐姐樂虎應徵啦啦隊練習生，展現活力應援舞蹈，姐弟倆能力獲小翔認可合格，成功錄取為練習生。

中信兄弟「台中兄威」活動3月28日至4月1日在洲際棒球場展開，「台中兄威」名稱不僅結合台中地名，並放進「兄威」2字象徵中信引以為傲的兄弟精神，也代表二軍總教練林威助引退的傳承精神。

中信兄弟3月31日並將安排林威助見面簽名會，4月1日則舉辦林威助正式的引退儀式，而從3月28日起至5月31日，中信兄弟將與台中棒球故事館合作舉辦為期兩個月的「林威助球員生涯回顧展」，展示林威助提供的棒球生涯時期展品，包含求學、中華隊、日職阪神虎至中信兄弟時期的物品。

市府表示，改善洲際棒球場空間品質，推動「運動廊帶計畫」，建構完整的棒球運動園區，並於洲際棒球場對面文中10用地參照成棒規格興建棒球場，作為賽會熱身及城市隊練習場地，總工程經費6000萬元，第一期球場工程成發包，預定年底完工，第二期附屬設施工程預定8月完成規畫設計，年底完成工程發包。

(中時)

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