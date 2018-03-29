藍鈞天帶女兒欣賞藍色小精靈！被問孫安佐事件他這麼說

藍鈞天帶女兒看藍色小精靈特展。（寬宏藝術）

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藍鈞天帶女兒看藍色小精靈特展。（寬宏藝術）
藍鈞天帶女兒看藍色小精靈特展。（寬宏藝術）
藍鈞天帶女兒看藍色小精靈特展。（寬宏藝術）
藍鈞天帶女兒看藍色小精靈特展。（寬宏藝術）

藝人藍鈞天29日帶著女兒Riley Blair出席參觀寬宏藝術「藍色小精靈 愛在17特展」，這也是他首度帶快兩歲的女兒公開亮相。雖然最近拍戲行程滿檔，但對女兒疼愛有加的他，除了每天一早、睡前都會念英文故事給女兒聽，在外拍戲時更是照三餐視訊，也經常帶女兒出來玩耍。藍鈞天也說今天父女倆盛裝打扮了一下，只因為想見「小美人」，所以特地幫女兒精心打扮得跟小美人一樣美，女兒也非常開心!!

從小在國外唸書的藍鈞天，被問到狄鶯、孫鵬獨子孫安佐在美國鬧出的驚天動地事件，初為人父的他說，父母一定要跟孩子有很好的溝通，把小孩送到國外唸書是希望他在更好的平台去看世界、希望孩子好，但因為遠距離，父母應該更關心孩子、花更多時間跟孩子溝通，當聽到他開這種玩笑時，父母就應該立刻指正他不可以亂開這樣的玩笑。

藍鈞天表示，《藍色小精靈》是他小時候最常看的卡通，每次看到裡面的小精靈們想辦法跟壞人賈不妙打架，但結局一定都是團結機智的小精靈們獲勝，他開玩笑表示，很羨慕他們住在蘑菇村裡面，因為餓的時候就有蘑菇能吃，都不用怕餓肚子。此外，藍色小精靈也讓藍鈞天有種很特別的感覺，因為每個藍色小精靈都有自己獨特的專長和個性，就跟人類一樣，小時候會覺得他們好像真的存在世界某個角落，有機會真想到蘑菇村走走。他很開心能利用空檔時間帶著女兒看展，跟她分享自己小時候的回憶，看完展覺得真的很舒壓！展覽詳細資訊請洽請洽:寬宏售票kham.com.tw及全國萊爾富Life-ET、OK便利商店。

被問到近期計劃，藍鈞天表示，雖然連續拍了《姊的時代》等3部戲，讓他忙得沒時間和女兒相處，但是他真的閒不下來，最近還同時忙於自創童裝品牌，即將在四月底問世。

(中時)

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