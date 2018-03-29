花農商機！台中花博植栽採用台灣在地花卉

2018年03月29日 20:09 中時 盧金足

台中在地花農看好花博商機，受惠花博帶來的產業經濟效益。（盧金足攝）

台中世界花卉博覽會今年11月將登場，市府農業局為讓台中花農及業者深入了解花博植栽採購相關資訊，在后里區農會舉辦花博植栽採購說明會，讓在地花農了解如何參與花博，農業局強調，花博將主要採用台灣在地的花卉、樹木、盆栽及園藝材料，盼透過花博將花農栽培成果行銷到全世界。

花農都期待花博商機，為落實照顧台中在地花農與農業，農業局提供植栽採購流程、清冊及農民如何參與花博植栽採購等資訊，提高農民及景觀業者參與意願。

農業局長王俊雄表示，說明會號召台中市各花卉植栽產銷班、農會、公協會等在地花農及業者，說明目前花博植栽策佈展標案規劃執行進度、採購植栽品項與數量，也公開豐原葫蘆墩園區、后里馬場園區與森林園區、外埔園區等三大園區規畫布展內容。

市府辦理花博主要採用台灣在地生產的花卉、樹木、盆栽及園藝材料，台灣特有種及原生種也是採購重點之一，提升台中市植栽採購量，以實質照顧在地農民，提升花博帶來的產業經濟效益，透過花博讓全世界看見台灣在地花農辛苦的結晶，將在地花卉行銷至全世界。

台中花農張慈閔是花博宣傳影片主角之一，在后里種植花卉30多年，原本所學專業為機械領域，因常去朋友的花田幫忙，對花卉產生興趣，於是開始種花生涯。

張慈閔主要種植繡線花與菊花，他說，台中種出來的花特別漂亮，希望花博讓更多人認識后里，除帶動地方發展，也要讓世界看見台中花卉之美。

(中時)