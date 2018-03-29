正修推磨課師課程樂當典範 校長龔瑞璋頒贈20萬元獎金獎勵教師團隊付出

2018年03月29日 19:44 中時 林雅惠

修習磨課師海洋之窗課程成績優異學生與師資團隊合照。(林雅惠攝)

正修科技大學於2018年1月進行「海洋之窗4」等三門磨課師課程，第一輪開課就有近3000名學員修習，校方特別安排優秀學員夜宿海生館，校長龔瑞璋更頒贈20萬元獎金，獎勵獲教育部「磨課師標竿獎」教師團隊的付出。

正修科大從2014年起獲教育部470萬元補助，製作7門磨課師課程於Sharecourse與ewant平台推出，校方也自行投入經費製作2門課程，校長龔瑞璋表示，4年9門課程開課至今已累計校內、外超過1萬6000多名修課人數，並有1152人次學員及格。

29日成果發表會共推出「海洋之窗4」、「金牌廚師」及「偶動畫」三門磨課師課程，共有近3000名學員修習，122人完課，「海洋之窗」課程就帶領學員前往旗津海岸公園淨灘及海生館兩天一夜的校外教學，讓學員有機會親身接觸海洋。

修習「海洋之窗4」成績優異的同學簡婷宜說，透過上網學習線上測驗，讓她更進一步了解海洋生態。另名同學葉弘康說，經由線上修課讓他更了解海洋，比課堂更活潑有趣。

圖書資訊處長施文玲說，磨課師是一場數位學習革命，正修科大推動磨課師成果豐碩，未來將進軍海外，讓世界性各領域的課程與大家共享。

(中時)