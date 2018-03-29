羅莎蒙派克高材生 德文講超好騙過丹尼爾布爾

2018年03月29日 19:56 中時 潘鈺楨

羅莎蒙派克（左）與丹尼爾布爾。（龍祥提供）

憑《控制》中的蛇蠍人妻而聲名大噪的英國女星羅莎蒙派克，在近期新作《恩德培行動》中繼續展現實力。片中她飾演一名德籍恐怖分子，不僅在短時間內學成德語，一上陣便以超流利的德文演出所有關鍵劇情，口音更是標準到連本身是德國籍的男主角丹尼爾布爾都驚嘆不已：「我第二天就不小心用德文找她攀談，因為她有一口正統法蘭克福腔，讓我完全忘了她是個英國演員，還以為她的母語跟我一樣是德文！」

牛津大學高材生畢業的羅莎蒙派克，原本就頗具語言天份，私底下學習多種語言，對於劇本也有著細膩的研究精神。《恩德培行動》改編自真實歷史事件，劇組雖找來多位事發當時在場的相關人士擔任顧問，但羅莎蒙派克的角色早已不在人世，也因身分敏感，可參考的歷史或口述資料不多。為此，她上網尋找線索，想讓這位女性恐怖分子的模樣更加立體：「我甚至去臉書上肉搜她，竟找到了她還在世的前男友，看到他在個人頁面上張貼她年輕時的照片。」

不僅演員們各自做足功課，深入理解恐怖分子的犯案動機，《恩德培行動》劇組也下足功夫再現這場史上最撼動人心的知名閃電戰役。在製片費盡心思所邀請到並同意現身說法的顧問團隊中，有多位曾經參與突襲行動的軍人，也有數名在事件中生還的猶太人質，他們都曾參與並目擊戰火四起的救援現場，更曾直接與劫機的恐怖分子面對面，這些珍貴的第一手資料讓《恩德培行動》對當年事件的還原程度大為提升，劫機與雙方交火場面都更加逼真。

《恩德培行動》導演荷西派迪夏一向以寫實風格直搗人心，更擅長大規模動作場面的調度，曾憑犯罪戰爭片《精銳部隊》勇奪柏林金熊獎，近年執導Netflix艾美獎影集《毒梟》更是口碑與收視雙贏。他的才華不僅影迷買帳，Netflix內容副總裁也讚嘆不已，連忙與他簽下其他製作合約：「他是非常有才氣又有遠見的電影人。」本次《恩德培行動》荷西派迪夏再度發揮極具力量的執導視野，將這段震撼人心的歷史事件以全新角度搬上大銀幕。

《恩德培行動》改編自真實歷史知名事件，劇情描述1976年，四名「巴勒斯坦解放組織」成員劫持了從以色列特拉維夫飛往巴黎的法國航空班機，並在烏干達的恩德培國際機場迫降後軟禁全機乘客，要求以色列政府釋放被囚禁的巴解成員。而後以色列軍方和其特工部門策劃了「恩德培行動」（Operation Entebbe），以及短的時間前往烏干達恩德培國際機場，實施救援與反劫機行動。電影4月4日（三）在台上映。

(中時)