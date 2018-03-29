日媒：安倍內外處境「前狼後虎」

2018年03月29日 21:40 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

日本經濟新聞（中文版：日經中文網）29日報導說，日本首相安倍晉三因財務省篡改有關學校法人「森友學園」的審批文件問題，支持率驟跌，今後的事態發展仍難以預料。而進入4月後，安倍將訪問美國，與川普總統就如何應對北韓領導人金正恩展開磋商。前有「森友」、後有「金正恩」的局面，將對安倍的政權運作構成障礙。

圍繞森友問題，日本《朝日新聞》爆出存在篡改審批文件嫌疑至今還不到1個月，在此期間，安倍政權的支持率在多家媒體的民調中已跌至30％左右。如果進一步跌破30％，政權運作將亮起黃燈。

最近5年來，在日經所做的民調中，安倍的支持率與不支持率發生逆轉主要有2個時期。其一是解禁集體自衛權的2015年夏季的安保法制，另一個則是因森友和學校法人「加計學園」獸醫系新設問題而動搖的2017年夏季。安保法制屬於外交和安全政策，而森友和加計問題則類似於政治醜聞。

日經指出，因政策的差異而下滑的支持率並未留下較長期的影響。安倍曾表示「（自己）不會為支持率而時喜時憂」，這個說法也獲得以往經驗的證實。2017年夏季森友和加計問題導致的支持率下降，因10月眾議院選舉的大勝而從不利的形勢中走出。

而此次如果因森友問題而被窮追不捨，安倍或許會被解散眾議院的誘惑所驅使，再次提出「問信於國民」。因為一般看法認為，追究森友問題的在野黨方面只要不推舉統一候選人，非安倍選票就會出現分散，在野黨的努力再次陷入失敗的可能性很大。

不過，如果在野黨反思候選人林立的問題、推進政黨重組，或就統一候選人達成協定，情況則將為之一變。因此，與之前相比，安倍此次想為逆轉形勢而解散眾議院，似乎並非易事。

4月起，安倍將迎來外交的季節。國際社會關注的是南北韓首腦會談，以及如果實現將成為史上首次的美朝首腦會談。

金正恩又在思考什麼呢？觀察最近四分之一世紀的北韓的行動，在他腦海裏或許想透過爭取時間來維持核試驗和飛彈開發，而能想到的最糟糕局面是美軍的軍事行動。為了避免最糟糕的局面，北韓動用了一切智慧。

美朝首腦會談的設定本應是對北韓承諾無核化而給予的「獎賞」，從這一角度來看，目前金正恩佔據上風。即使日程向後推遲，北韓也將獲得開發的時間，但不會失去任何東西。

日經說，安倍該如何應對也是一件棘手的問題。即使川普和金正恩就北韓放棄核與洲際彈道飛彈（ICBM）達成協定，中短程彈道飛彈也將把日本納入射程，還存在日本人綁架問題遭擱置的危險性。

當然，安倍計劃在與川普的會談中，再次確認敦促北韓放棄中短程彈道飛彈和解決綁架問題。考量到川普易被最近聽到的事情所左右的性格，安倍與其的會談最好不要離美朝首腦會談的時間太遠。

如果時間相隔太久，這個期間接觸各種意見的川普就有可能受到影響。至於傳出的日朝首腦會談構想，看起來也像是金正恩提防安倍離間美朝行動的懷柔政策一環。

日經指出，即使安倍成功跨過森友問題，也不知道應對北韓問題是否成為支持率回升的契機。因此，北韓問題對於安倍來說，既可能成為轉機，也可能令其進一步陷入困境。

在9月的執政自民黨總裁選舉中，安倍將以壓倒性勝利連任3屆的樂觀劇本已經銷聲匿跡。安倍在最近5年的政權運作中，正迎來最緊要的關頭。

(中時)