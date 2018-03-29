立委建議增機師體檢頻率　機師工會這麼說

2018年03月29日 19:44 中時 陳祐誠

年僅35歲的華航劉姓機師昨日在越南胡志明市起飛前，突然昏迷，送醫不治，引起外界對機師疲勞的重視，有立委建議民航局增加機師體檢的頻率；但機師工會認為，台灣體檢標準遠高於各國，提高頻率也不見得能避免不幸。

立委陳素月今日上午在立法院交通委員會質詢指出，該名機師很年輕、過去沒有病史，仍不幸遇到憾事，希望民航局可以檢討增加機師體檢的頻率。民航局長林國顯表示可以再檢討。

按國內現行規定，40歲以下機師，每年進行健康檢查1次；40至60歲，每年檢查2次；60歲以上，每年檢查3次。

不過，機師工會抱持不同看法，直言提高體檢頻率並不見得能夠避免這類的不幸發生；而現代商業航機採雙人執勤，目的就是避免組員失能，歷史上從無發生因組員失能而導致的飛安意外，外界不須過度擔憂。

「感謝立委關心。」機師工會強調，長期熬夜及時差調整才是健康殺手，但此類職業傷害認定不易，期待社會能一起關注「航空器飛航作業管理規則」（AOR）後續修法，以及84-1縮限議題。

有資深機師指出，台灣的體檢標準遠高於先進西方世界國家民航要求，國內一直缺機師也與嚴格的規定有關，不合理的高體檢標準對於飛安沒有助益，反而導致人才獲致不易，飛行員之間也流傳一個笑話，「台灣飛行員不能當，可以去美國當太空人！」

(中時)