立委建議增機師體檢頻率　機師工會這麼說

友善列印
中時

年僅35歲的華航劉姓機師昨日在越南胡志明市起飛前，突然昏迷，送醫不治，引起外界對機師疲勞的重視，有立委建議民航局增加機師體檢的頻率；但機師工會認為，台灣體檢標準遠高於各國，提高頻率也不見得能避免不幸。

立委陳素月今日上午在立法院交通委員會質詢指出，該名機師很年輕、過去沒有病史，仍不幸遇到憾事，希望民航局可以檢討增加機師體檢的頻率。民航局長林國顯表示可以再檢討。

按國內現行規定，40歲以下機師，每年進行健康檢查1次；40至60歲，每年檢查2次；60歲以上，每年檢查3次。

不過，機師工會抱持不同看法，直言提高體檢頻率並不見得能夠避免這類的不幸發生；而現代商業航機採雙人執勤，目的就是避免組員失能，歷史上從無發生因組員失能而導致的飛安意外，外界不須過度擔憂。

「感謝立委關心。」機師工會強調，長期熬夜及時差調整才是健康殺手，但此類職業傷害認定不易，期待社會能一起關注「航空器飛航作業管理規則」（AOR）後續修法，以及84-1縮限議題。

有資深機師指出，台灣的體檢標準遠高於先進西方世界國家民航要求，國內一直缺機師也與嚴格的規定有關，不合理的高體檢標準對於飛安沒有助益，反而導致人才獲致不易，飛行員之間也流傳一個笑話，「台灣飛行員不能當，可以去美國當太空人！」

(中時)

IKEA愛心餐到六龜 孩子吃飽飽… 七崁武術扎根 學校邀師傅級議…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。